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Gol Caracol  / Cristhian Mosquera busca asegurar su cupo al Mundial 2026 con España: "Lo debo ganar con sacrificio"

Cristhian Mosquera busca asegurar su cupo al Mundial 2026 con España: "Lo debo ganar con sacrificio"

El defensa Cristian Mosquera, quien tiene raíces colombianas, se encuentra en un momento decisivo, puesto que podría ser convocado a la Selección de España para el Mundial 2026

Por: EFE
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Christian Mosquera, defensa central colombo español, en un partido del Arsenal
Christian Mosquera, defensa central colombo español, en un partido del Arsenal
Getty Images

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