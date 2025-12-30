América 'coquetea' con figura de selección sudamericana; "está en Cali y visitó la sede deportiva"

América es uno de los equipos del fútbol colombiano que quiere volver a ser protagonista luego de un 2025 en el que no logró jugar finales y por ende se quedó con ganas de festejar algún título. La meta para el próximo año es brillar de nuevo y por eso busca fichajes de peso. En las últimas horas se conoció que aprovecharon que una figura de una selección sudamericana está en Cali y le consultaron por sus condiciones para ficharlo.

"Yeferson Julio Soteldo Martínez, jugador de @FluminenseFC y sel. Venezuela, es ta por estos días en Cali por un tema de tratamiento médico para una persona de su círculo familiar y @AmericadeCali lo invitó a sus instalaciones, aprovecharon para persuadirlo y convencerlo de fichar en Liga @Dimayor pero el tema es de U$1.500.000 dólares y arreglar con el equipo brasilero", fue la información que contó el periodista Jaime Orlando Dinas.

Soteldo tiene 28 años y actualmente es compañero de los colombianos Kevin Serna y Gabriel Fuentes en Fluminense. Su incorporación se dio a mediados de este año cuando fue fichado en la ventana especial por el Mundial de Clubes.

Yeferson Julio Soteldo Martínez, jugador de @FluminenseFC y sel. Venezuela, es ta por estos días en Cali por un tema de tratamiento médico para una persona de su círculo familiar y @AmericadeCali lo invitó a sus instalaciones, aprovecharon para persuadirlo y convencerlo de fichar… pic.twitter.com/eZqcwKyJo8 — Jaime Dinas (@JaimeDinas) December 30, 2025

Los números de Yeferson Soteldo

A nivel de clubes, el atacante suma 372 partidos oficiales, en los que registró 52 goles y 65 asistencias, además de 26.077 minutos en cancha. Su etapa más extensa fue en Santos FC, donde disputó 161 partidos, anotó 21 goles, dio 29 asistencias y acumuló 12.156 minutos, consolidándose como una de las piezas ofensivas más influyentes del equipo brasileño en ese periodo.



En Zamora FC jugó 44 encuentros, con 8 goles y 9 asistencias, mientras que en Grêmio participó en 41 partidos, aportando 7 goles y 4 asistencias. También tuvo pasos por Universidad de Chile (37 partidos, 7 goles, 8 asistencias), Toronto FC (26 partidos, 4 goles, 6 asistencias), Huachipato (22 partidos, 2 goles, 5 asistencias), Fluminense (22 partidos, 2 goles) y Tigres UANL (19 partidos, 1 gol, 2 asistencias).

Con la Selección de Venezuela, Soteldo registra 54 partidos internacionales, con 4 goles y 11 asistencias en 3.199 minutos. En Clasificatorias al Mundial disputó 32 encuentros, con 2 goles y 7 asistencias; en amistosos, 13 partidos, 2 goles y 3 asistencias; y en Copa América, 9 apariciones, con 1 asistencia.