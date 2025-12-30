Jorge Carrascal despierta suspiros en Europa; equipo haría una oferta de 20 millones de euros

El futuro de Jorge Carrascal se ha vuelto una incógnita en las últimas semanas. A pesar de ser una pieza clave en Flamengo, el colombiano podría cambiar de aires tan solo seis meses después de su llegada a Brasil. De acuerdo con información de la prensa europea, tres equipos europeos buscarían contratarlo en este mercado de fichajes.

Hace un tiempo se informó que el Olympique de Marsella era el principal interesado en el volante, incluso con una oferta formal de 15 millones de euros, sin embargo, según el periodista Ekrem Konur, un gigante italiano intentaría tomar la delantera en las negociaciones. En concreto, sería el Napoli, el que pondría más dinero sobre la mesa para contar con Carrascal. "¡El Napoli prepara una oferta inicial de 20 millones € al Flamengo por Jorge Carrascal!. La oferta oficial de 15 millones del Marsella fue rechazada. Los Wolves consideran un préstamo con opción permanente", fue lo que puso el comunicador en una publicación en su cuenta de X.

El cartagenero terminó el año como una de las principales figuras del 'mengao' en sus títulos del Brasileirao y la Copa Libertadores, casi siempre siendo titular y con grandes actuaciones en cancha. Sin embargo, su rendimiento habría llamado la atención en el 'viejo continente', por lo que su salida se podría dar en este mismo periodo de transferencias. De acuerdo con lo dicho por Konur, el cuadro napolitano aumentaría en cinco millones de euros la oferta inicial de los franceses, cifra que podría hacer cambiar de opinión a la directiva del 'Fla' de quedárselo para la próxima temporada.



Por otro lado, de acuerdo con la información, el Wolverhampton, equipo en el que militan los 'cafeteros', Jhon Arias y Yerson Mosquera, sería el tercer club en carrera por Carrascal. No obstante, plantearían una cesión con una opción de compra obligatoria, fórmula diferente a las planeadas por el Marsella y el Napoli que buscarían comprar su pase inmediatamente. Al Flamengo aceptar la oferta del equipo italiano, el creativo de la 'tricolor' llegaría al vigente campeón de la liga y la supercopa de ese país, por lo que representaría un reto importante para su carrera. Mientras que si arribara a Inglaterra, se encontraría un equipo que no ha ganado un solo partido en lo que va de la Premier League y ya estaría prácticamente descendido.

Por ahora, el colombiano se encuentra descansando antes del inicio del nuevo año, pero nos tendrá atentos a lo que suceda con su futuro, en lo que podría ser su regreso a Europa, tras vestir las camisetas del Sevilla Atlético, Karpaty Lviv (Ucrania), el CSKA y el Dinamo de Moscú.