Cristiano Ronaldo destapó todo sobre su salida de Portugal; "Jorge Jesús no cumplió con su palabra"

Cristiano Ronaldo acusó este martes al seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, de haber "incumplido su palabra" por no alinearlo en Oslo tras haber calentado durante media hora, y culpó al técnico de una "agresividad" que no se merece, pero se mostró "disponible" para volver a jugar con la selección.

En un extenso comunicado difundido a la prensa portuguesa, Cristiano afirmó que le habían dicho que jugaría 30 minutos contra Noruega, algo que finalmente no ocurrió.

Publicidad

"El resto ya lo saben todos. Estuve calentando desde el descanso, vi cómo pasaban los minutos y no me llamaron. El seleccionador no había cumplido su palabra", escribió.