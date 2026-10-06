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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Traer a Jackson Martínez, con seis años sin jugar, es grave para el fútbol colombiano; no hay nada"

"Traer a Jackson Martínez, con seis años sin jugar, es grave para el fútbol colombiano; no hay nada"

En 'Jugada Maestra', de 'Ditu', se armó el debate por la llegada de Jackson Martínez a Independiente Medellín luego de un tiempo considerable sin jugar profesionalmente.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de oct, 2026
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Jackson Martínez, nuevo delantero de Independiente Medellín.
Jackson Martínez, nuevo delantero de Independiente Medellín.
Foto: X de Medellín.

En el último tiempo, en el fútbol profesional colombiano se han dado fichajes de jugadores experimentados, con gran recorrido internacional e incluso con pasado en la Selección Colomba. Falcao, García, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Hugo Rodallega, Carlos Bacca, Luis Muriel, Teófilo Gutiérrez y Juan Guillermo Cuadrado son algunos ejemplos y además tienen algo en común: todos arribaron con acción, ritmo o minutos de juego. Para este semestre, Independiente Medellín anunció a Jackson Martínez, quien no juega a nivel profesional desde 2020.

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La llegada de 'Chachachá' tiene ilusionados a los hinchas, pero en los espacios de análisis del balompién tienen una visión más profunda y eso quedó en evidencia en 'Jugada Maestra', de 'Ditu'. Nelson Gallego, exentrenador con énfasis en divisiones inferiores y formativas, no se guardó nada sobre el tema.

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"Es muy preocupante que en Colombia no haya centrodelanteros, es una situación que tenemos que tratar de arreglar y mejorar porque imagínese traer un jugador que hace seis años no juega. Es muy bueno por Jackson, pero va en detrimento del fútbol colombiano. Si un Jugador que tiene entre 19 y 25 años no juega hace 6 años, hay un problema; pero entre 34 y 40 años es mucho más grave. Entonces, en Colombia no hay nada, Amaranto Perea llegó y no vio nada en las divisiones menores. Era una opción que tenía que quemar viendo jugadores y optó por traer a Jackson, mejor dicho el 'Tren' Valencia porque tiene muchos kilos, sino también lo buscan, no podemos llegar hasta allá. Eso no ayuda para nada al fútbol colombiano. Lo lamento mucho, Jackson fue un gran jugador, una gran persona; pero para el fútbol como tal eso no es un buen ejemplo", dijo el profesor.

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Gallego tampoco se quedó atrás al momento de poner su mirada sobre una fase del juego en nuestro país. "En Colombia no se trabaja la defensa, no existen los relevos antes uno gambeteaba lateral y de una vez tiene que llegarle a gambetear al defensor central, de ese costado. Ahora un tipo coge la pelota y se la lleva y la transporta por 30 metros hasta el otro arco. No trabajamos defensivamente. Nadie mira la pelota en el tiro de esquina", concluyó.

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