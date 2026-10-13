Dávinson Sánchez y una reflexión tras perder 4-1 con el Batcelona; "tenemos que concentrarnos"

Por detrás en el marcador en un ambiente hostil, el FC Barcelona remontó este martes en Estambul para golear 4-1 al Galatasaray en la segunda jornada de Liga de Campeones, en una nueva exhibición del joven Lamine Yamal. El colombiano Dávinson Sánchez fue titular en el equipo turco, pero no pudo tener su mejor presentación.

De hecho, tras el compromiso, el zaguero central de nuestro país decidió tomar la palabras y hablarle a los hinchas por lo ocurrido de locales, en el duelo de la fecha 2 de la fase liga de la Champions League.

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De entrada, Dávinson Sánchez aseguró que "los mejores equipos están en la Liga de Campeones. No debemos dudar de nuestra calidad. Como equipo, tenemos que mejorar mucho. Tenemos que concentrarnos en el próximo partido. Tenemos que prepararnos para el próximo encuentro", dijo en forma de reflexión y autocrítica el colombiano, quien de hecho se vio comprometido en los dos primeros goles del cuadro catalán.

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Por la misma línea, y haciendo un análisis de la dura derrota, mencionó que "creo que jugamos bien hasta el gol anulado. Claro, nos enfrentábamos a uno de los mejores equipos del mundo. El momento que cambió el partido fue la anulación de ese gol. No pudimos mantener la posesión del balón durante mucho tiempo. En la segunda parte, encajamos goles uno tras otro, y así siguió la cosa".



Dávinson Sánchez Galatasaray vs Barcelona AFP

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Para finalizar, Dávinson Sánchez, no quiso enfatizar en los errores, y centrarse en lo grupal. "En este equipo, nuestro entrenador toma las decisiones. No empezamos bien la segunda parte como equipo. Algunos jugadores no jugaron en sus posiciones naturales, y no creo que esos jugadores sean responsables de los goles encajados. Estos goles, en realidad, se debieron más a la incapacidad general del equipo para cumplir con sus responsabilidades", cerró diciendo el zaguero central.

Así fue el Galatasaray 1-4 Barcelona, por Champions League

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Pese a un inicio arrollador del club blaugrana, fueron los locales quienes se adelantaron con gol del ruso Alexey Batrakov (28'). El lateral portugués João Cancelo empató antes del descanso (43') y Yamal, con doblete de asistencias a Fermín (50') y Anthony Gordon (53'), desatascó un partido que se había envenenado.

Con el partido ya controlado, Karim Adeyemi (65') decoró la goleada.

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El Barça sumó así su décima victoria en otros tantos partidos esta temporada, un inicio arrollador que permite al vigente campeón de España afrontar con confianza sus siguientes encuentros, con visitas a Real Betis en LaLiga y a PSG en Champions, antes de recibir en el Clásico del campeonato al Real Madrid.

Por su parte el Galatasaray encajó su segunda derrota en dos jornadas de Champions y se hunde en la parte baja de la fase de liga única del torneo.