Dayro Moreno es goleador de Copa Sudamericana 2025, pero no está satisfecho; “es agridulce”

La Copa Sudamericana en su edición del 2025 finalizó este sábado 22 de noviembre con el 0-0 de Lanús contra Atlético Mineiro, pero con el triunfo 5-4 de los argentinos sobres los brasileños en la tanda de penaltis. Y aunque no hubo colombianos en cancha el que sí festejó fue Dayro Moreno, quien quedó como el máximo goleador de este certamen internacional, este año.

Y aunque es otro logro individual para el experimentado delantero del Once Caldas, quien celebró en sus redes sociales luego de que su club lo destacara, también hubo una nueva reacción del artillero, quien señaló que aunque estaba feliz, también tuvo una sensación "agridulce".



Dayro Moreno y su reacción tras ser el goleador de Copa Sudamericana 2025

A través de su cuenta de Instagram, donde lo siguen 774 mil personas, el delantero del Once Caldas publicó una imagen con un sentido mensaje por la campaña personal y grupal que tuvieron en esta edición del segundo torneo más importante a nivel de clubes de la Conmebol.

"¡Parceritos! hoy es un día agridulce para mí, si bien me siento inmensamente feliz por recibir este reconocimiento, también tengo la sensación de que pude dar mucho más por llevar este maravilloso grupo, mi equipo amado y a esta hermosa ciudad a otro logro internacional", escribió de entrada Dayro Moreno, en especial por la forma en la que quedaron eliminados en cuartos de final, a pesar de tener ventaja en la ida contra Independiente del Valle, pero confiándose en la vuelta, llegando con mucha euforia al estadio Palogrande y perdiendo a manos de los ecuatorianos.

Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, en un partido de la Copa Sudamericana 2025 AFP

A pesar de eso, el delantero tolimense dejó claro que al recibir este premio como el máximo goleador de la Copa Sudamericana, "este reconocimiento me motiva para meterle más duro al 2026", y de paso agradeció a su "familia, a mis hijas, mi equipo, mis amigos y sobre todo a Dios".



Dayro Moreno terminó la Copa Sudamericana 2025 con once goles, cuatro más que sus perseguidores por este botín de oro, que eran Ismael Díaz y Junior Paredes, que quedaron con seis anotaciones.

Las víctimas del delantero colombiano del Once Caldas en el certamen internacional fueron los siguientes: uno a Unión Española, tres a San José, uno a San Antonio Bulo Bulo, tres a Huracán y dos frente a Independiente del Valle. Además, sumó dos asistencias.