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Gol Caracol  / El plan de Jorge Jesus funciona: Gonçalo Ramos brilla en Portugal ante la ausencia de Cristiano

El plan de Jorge Jesus funciona: Gonçalo Ramos brilla en Portugal ante la ausencia de Cristiano

Gonçalo Ramos ha sido el elegido por el técnico en la Selección de Portugal para asumir las riendas en la ofensiva, y por ahora, ha respondido con goles y buenas actuaciones.

Por: EFE
Actualizado: 5 de oct, 2026
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Gonçalo Ramos junto a Joao Félix en un partido con la Selección de Portugal.
Gonçalo Ramos junto a Joao Félix en un partido con la Selección de Portugal.
Foto: AFP

Gonçalo Ramos se ha hecho cargo de la delantera de la Selección de Portugal tras la repentina marcha de Cristiano Ronaldo y ha estado a la altura de las expectativas, con tres goles, dos de ellos decisivos, que han garantizado a la selección lusa la clasificación para los cuartos de final de la Liga de las Naciones.

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Ramos marcó este domingo, en el minuto 79, el gol de la victoria de Portugal sobre Noruega (2-1), que selló el pase a cuartos de final de la competición de la que los portugueses son los actuales campeones.

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Anteriormente, el jugador del Milán ya había hecho lo propio en Oslo (victoria por 1-2) y fue fundamental con un tanto y una asistencia en Copenhague frente a Dinamarca (victoria por 2-4).

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Tras el partido del domingo, el seleccionador, Jorge Jesus, elogió la evolución como jugador de Gonçalo Ramos, a quien ya había entrenado en el Benfica.

"Hoy es un jugador mucho mejor. Su rendimiento ha sido el que esperaba y, por eso, ha jugado la mayoría de los partidos. Creo que está en pleno crecimiento y que va a ayudar mucho al Milán (...) Va a crecer cada vez más", declaró en rueda de prensa.

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Gonçalo Ramos se ha hecho cargo de la delantera en la Selección de Portugal.
Gonçalo Ramos se ha hecho cargo de la delantera en la Selección de Portugal.
Foto: AFP

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"Como todos los delanteros, vive de los goles. Estoy contento con lo que ha hecho en estos cuatro partidos", añadió.

Gonçalo Ramos, de 25 años, se ha situado al frente de la jerarquía tras la retirada de Cristiano Ronaldo de la selección por desacuerdos con Jorge Jesus.

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El motivo es que Jesus hizo que Cristiano calentara durante media hora en el partido de Oslo, pero no lo sacó al campo, lo que llevó al delantero a abandonar la concentración el pasado miércoles.

No es la primera vez que Ramos es convocado para reemplazar a Cristiano Ronaldo tras un desacuerdo del exdelantero del Real Madrid con el seleccionador.

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En el Mundial de Catar de 2022, Cristiano se quedó en el banquillo por una disputa con el entonces seleccionador, Fernando Santos, quien optó por Ramos en lugar del capitán y máxima figura portuguesa.

Ramos fue la estrella de Portugal en el partido de octavos de final contra Suiza, con un triplete y una asistencia en la goleada por 6-1, pero tuvo que esperar hasta esta Liga de las Naciones para volver a ser protagonista con la camiseta de su país.

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Esta es una temporada clave en la carrera de Gonçalo Ramos, que fichó por el AC Milan tras tres temporadas en el París Saint-Germain (PSG).

En París sumó goles (45 en total) y títulos (entre ellos, dos Ligas de Campeones), aunque sin llegar nunca a consolidarse como titular en el once del técnico asturiano Luis Enrique, por lo que decidió dar el salto a la Serie A italiana.

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De momento, su actuación en San Siro ha sido discreta, con un gol y una asistencia en seis partidos, algo que los aficionados 'rossoneri' esperan que cambie tras este periodo de selecciones.

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