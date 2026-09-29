"Me gustó el debut de Juan Guillermo Cuadrado, pero triste por el recibimiento que le dio Medellín"

Millonarios empató 2-2 con Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026. Tras el compromiso, Alberto Gamero, técnico del conjunto 'embajador', analizó el desarrollo del encuentro, habló del debut de Juan Guillermo Cuadrado y se refirió al rendimiento de algunos de sus jugadores.

Para Gamero, el resultado terminó siendo justo por lo mostrado por ambos equipos durante los 90 minutos, aunque reconoció que nuevamente la pelota quieta fue uno de los aspectos que más le generó preocupación. "Respetamos mucho lo que usted Medellín, me parece que es un resultado. Justo atacaron nosotros atacamos nos distribuimos entre ambos equipos la posición del balón a veces duele más los balones en la pelota quieta, porque se entrena y además que el segundo que nos hacen consecutivo de esa manera hay que corregir. Voy a arriesgamos un poco más y se volvió un partido de ida y vuelta", explicó el entrenador de Millonarios.

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Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue Juan Guillermo Cuadrado, quien hizo su debut con Millonarios precisamente ante el equipo en el que comenzó su carrera profesional en 2008. El experimentado futbolista tuvo participación en diferentes zonas del campo y recibió un particular recibimiento por parte de la afición del Medellín. Gamero destacó su actuación y explicó cómo buscó aprovechar sus características: "Lo de Cuadrado fue muy bueno para nosotros a él lo queremos cerca al arco por momento estuvo por derecha luego por izquierda y la segunda parte le dijimos que se hicieran el extractor central para que tuviera menos recorrido y que aguantar un poco más. Es un jugador que nos va a dar mucho fútbol opciones de gol seguramente va a tener posibilidades de hacer gol."

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El entrenador también lamentó la manera en la que fue recibido Cuadrado por la hinchada del Medellín, teniendo en cuenta la historia que el jugador construyó en el club antioqueño. En ese sentido, Gamero agregó: "Me gustó su debut, pero estoy triste por el recibimiento a una figura de esas, eso le duele a uno. El es un jugador de mucha categoría experiencia y seguramente lo asimilo bien, pero a estas grandes figuras las deberíamos recibir con los brazos abiertos y con mucha generosidad alegría y satisfacción".



Medellín vs. Millonarios. Millonarios.

Por otro lado, Gamero salió en defensa de Danovis Banguero, quien quedó involucrado en una de las acciones que terminó en gol para el conjunto antioqueño. "No comprometido en un gol, no significa que jugó mal partido. De hecho me parece que hoy jugó un buen partido defendió como lo tenía que hacer. Ese tanto Fue una abogada aislada y que reconocer que Agustín Martegani hizo un gran control", manifestó.

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Gamero también identificó otro aspecto que Millonarios debe corregir, pues además de las dificultades en las acciones de pelota quieta, los balones cruzados también generaron peligro para su equipo. "No sólo nos están costando la pelota quieta, sino también los balones cruzados", afirmó el entrenador.

Finalmente, el técnico de Millonarios valoró la mejoría que encontró en su equipo respecto al partido anterior frente a Atlético Nacional y destacó la posibilidad de contar con algunos futbolistas que habían estado ausentes. "Partido pasado contra Atlético nacional hubo mejoría algunos cambios de jugadores manteniendo siempre la misma estructura y es muy bueno que ojalá vuelvan pronto. Los jugadores que faltaron hoy tuvimos a Souza que venía de una lesión. Hoy estuvo Carlos Darwin Quintero se nos llamó Juan Guillermo Cuadrado."

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Para Gamero, el hecho de sumar frente a los dos equipos de Medellín también representa un aspecto positivo en este inicio de campeonato. "Lo importante sumar puntos. Acabamos de sumar dos unidades con los dos equipos de Medellín y para mí es bueno", concluyó el entrenador de Millonarios.