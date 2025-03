"Cuando empezó en Barcelona, se dijo que era el nuevo Lionel Messi, pero no llega a ese nivel"

Hablar de Lionel Messi es hacer referencia a uno de los mejores futbolistas en la historia. A nivel colectivo e individual, lo ganó absolutamente todo, dejando huella en cada uno de los clubes en los que ha estado, pero, en especial, en el Barcelona . Allí, estuvo del 2004 al 2021, ganándose el cariño de los hinchas hasta el punto de ser considerado como su máximo ídolo por la huella que dejó.

Su importancia en este deporte es tal que muchos argumentan que no habrá nadie igual. Y es que, a pesar de que a varios jugadores los han comparado con el astro argentino, ninguno ha podido alcanzar algo similar. Eso sí, en el último tiempo, han surgido nuevas figuras que ilusionan o, al menos, llevan a pensar que pueden marcar una época, como es el caso del español, Lamine Yamal .

Con 17 años, ya se consolidó en el equipo 'culé' y es figura en la selección de su país. Además, ganó la Eurocopa, La Liga y la Supercopa de España. Sin embargo, para algunos expertos, todavía está lejos de lo que llegó a hacer 'la Pulga' y mostró, justamente, a esa edad. Recordemos que, en la actualidad, 'el Enano' tiene 37 años y se encuentra en las filas del Inter Miami.

"Cuando Lamine Yamal empezó en el Barcelona se dijo que era el nuevo Lionel Messi, es espectacular, pero no llega a ese nivel. Es extraordinario, no lo voy a negar, pero la verdad es que no tiene la genialidad de Messi", afirmó Fabio Capello, histórico entrenador italiano, en entrevista con 'Marca España'. Pero no fue del único tema que opinó, ya que también habló de los directores técnicos.

"NO LLEGA A ESE NIVEL"



Fabio Capello, histórico entrenador italiano, habló sobre Lamine Yamal y comparó su juego con el de Lionel Messi.



"Cuando empezó en el Barcelona se dijo que era el nuevo Messi, es espectacular pero no, no llega a ese nivel".

"Carlo Ancelotti es el mejor estratega del mundo porque sabe manejar al equipo, sabe de fútbol, sabe poner a los jugadores en el campo y tiene sacrificio. Ha ayudado mucho a Kylian Mbappé y es un mérito. La cosa más importante del entrenador es entender qué tienes y saber a dónde quieres ir y si no lo entiendes, es un fracaso y Ancelotti lo entiende a la perfección", añadió el italiano.

Lamine Yamal, figura del Fútbol Club Barcelona

Y por último, tras hacer referencia al delantero francés, sentenció que "Mbappé es un gran jugador. Ha necesitado tres meses para entender lo que es el Madrid. Mucha gente lo ha criticado, pero no han comprendido nada y dicho tonterías y ahora se ve que es un jugador extraordinario y de un nivel muy alto". En la actual temporada, acumula 27 goles y cuatro asistencias en Real Madrid.