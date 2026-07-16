Las emociones de la Copa BetPlay 2026 retornan en los próximos días con la Fase 1B, instancia en la que estarán en acción 16 equipos. Estos clubes son los que participaron en los 'play-offs' de la Liga I y en los cuadrangulares del Torneo BetPlay I; es decir, que en esta etapa saldrán al 'ruedo' escuadras como Junior de Barranquilla, Atlético Nacional, América de Cali, Santa Fe, Deportes Tolima, Real Cartagena y Envigado. ¡Se vienen unos duelos de infarto!

Hay que precisar que los ocho clubes que sigan en carrera, avanzarán a la Fase II, que son los octavos de final. Aquí ya esperan otros ocho equipos que ya lograron su clasificación a través de la Fase 1A del certamen; completando así los cruces de esta ronda que son de eliminación directa.

Copa BetPlay 2026; partidos, día, hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE

Así las cosas, los compromisos de la Fase 1B se jugarán a partir del 21 de julio, los juegos de ida, mientras que los de vuelta, tienen como fecha establecida en el calendario entre el 28 y el 30 de julio. Acá le contamos más detalles de los partidos.



Alfredo Morelos y Edwin Cardona, referentes de Atlético Nacional. Twitter de Atlético Nacional

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Martes 21 de julio (partidos de ida)

Atlético Nacional vs. Tigres FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Cincuentenario (Medellín)

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Internacional de Bogotá vs. Inter de Palmira

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Olaya Herrera (Bogotá)

Deportes Tolima vs. Quindío

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro (Ibagué)

Once Caldas vs. Envigado

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Palogrande (Manizales)

Deportivo Pasto vs. Bogotá FC

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad (Pasto)

América de Cali igualó en el Pascual Guerrero con Tigre en partido por la Copa Sudamericana. Foto: Colprensa

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América de Cali vs. Real Cartagena

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero (Cali)

Miércoles 22 de julio

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Junior vs. Barranquilla FC

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Romelio Martínez (Barranquilla)

Santa Fe vs. Unión Magdalena

- Por definir

Partidos de vuelta

Martes 28 de julio

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Quindío vs. Deportes Tolima

Hora: 6:15 p.m.

Estadio: Centenario (Armenia)

Bogotá FC vs. Deportivo Pasto

Hora: 7:00 p.m.

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Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá)

Tigres FC vs. Atlético Nacional

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: El Campín (Bogotá)

Miércoles 29 de julio

Barranquilla FC vs. Junior

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Romelio Martínez (Barranquilla)

Final entre Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional Colprensa

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Inter de Palmira vs. Internacional de Bogotá

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar (Palmira)

Real Cartagena vs. América de Cali

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Jaime Morón (Cartagena)

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Jueves 30 de julio

Envigado vs. Once Caldas

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur (Envigado)

Unión Magdalena vs. Independiente Santa Fe

Hora: por definir

Estadio: Sierra Nevada (Santa Marta)

¿Dónde ver los partidos de la Fase 1B de la Copa BetPlay 2026 por TV y ONLINE?

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Cómo es habitual se podrán ver EN VIVO por la señal que transmite el fútbol profesional colombiano (Win) en sus diferentes plataformas, pero además, en este portal: www.golcaracol.com, los podrá seguir ONLINE con minutos a minutos actualizados, jugadas virales, golazos, la crónica del partido y más, para que se agende y no se pierda nada.

¿Cuáles son los otros ocho equipos que esperan en la Fase II, que son los octavos de final?

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Millonarios entrenando AFP