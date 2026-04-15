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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Minnesota, con James Rodríguez, pasó afugias en la US Open Cup y sacó a Sacramento por penaltis

Minnesota, con James Rodríguez, pasó afugias en la US Open Cup y sacó a Sacramento por penaltis

James Rodríguez volvió a sumar minutos con Minnesota United tras superar un cuadro severo de deshidratación. Su equipo se impuso en los penaltis por 9-8 a Sacramento.

Por: AFP
Actualizado: 15 de abr, 2026
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James Rodríguez volvió a jugar con Minnesota United.
James Rodríguez volvió a jugar con Minnesota United.
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