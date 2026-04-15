Minnesota, con James Rodríguez, pasó afugias en la US Open Cup y sacó a Sacramento por penaltis

El volante colombiano James Rodríguez volvió a la titularidad con Minnesota United después de varios días de ausencia y disputó 66 minutos este martes en la victoria 9-8 en tanda de penaltis sobre Sacramento Republic, en la tercera ronda del torneo de Copa.

El experimentado centrocampista se encuentra en una lucha contra el tiempo por recuperar su mejor nivel de cara a la Copa del Mundo que iniciará en 58 días en México, Estados Unidos y Canadá.

Rodríguez Rubio, de 34 años y quien estuvo afectado por un cuadro severo de deshidratación, retornó a los entrenamientos previo a la sexta jornada de la liga norteamericana (MLS), y aunque el miércoles volvió a la actividad, se mostró falto de ritmo y sin marcar diferencia en el partido.

Los 'Loons' partieron como amplios favoritos ante el cuadro de Sacramento, de la segunda división estadounidense, pese a alinear un equipo alternativo.



El encuentro desarrollado en el Heart Health Park (Sacramento) ante una regular cantidad de aficionados se definió en una tanda de penales de 12 rondas después de un empate sin goles en 120 minutos.

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James, quien no ha tenido acción oficial de partido desde la derrota 3-1 de Colombia ante Francia durante la fecha FIFA de marzo, tendrá una nueva oportunidad el fin de semana cuando Minnesota reciba a los Portland Timbers en el Allianz Field (Minnesota).

Sumados los 66 minutos de la jornada del miércoles, James llega a 105 minutos disputados con el cuadro norteamericano desde su llegada en el mes de febrero.



Alineaciones:

Sacramento Republic: Danny Vitiello, Aaron Essel, Frederik Kleemann, Lee Desmond (cap.), Michelle Benítez, Daniel Crisostomo (Sergio Rivas, 92’), Pep Casas (Arturo Rodríguez, 78’), Ryan Spaulding (Brandon Cambridge, 91’), Blake Willey, Mayele Malango (Dominik Wanner, 62’), Forster Ajago.

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Minnesota United: Alec Smir, Carlos Harvey, Morris Duggan (Jefferson Díaz, 80’), Devin Padelford, D.J. Taylor (Anthony Markanich, 80’), Owen Gene, Will Trapp (cap.), Kieran Chandler, Bongokuhle Hlongwane (Joaquín Pereyra, 66’), James Rodríguez (Tomás Chancalay, 66’), Mamadou Dieng (Mauricio González, 100’).