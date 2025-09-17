Síguenos en::
Dayro Moreno, intratable en Copa Sudamericana: vea su segundo gol en IDV vs. Once Caldas

Dayro Moreno, intratable en Copa Sudamericana: vea su segundo gol en IDV vs. Once Caldas

El delantero de Once Caldas, Dayro Moreno, sigue fino de cara al arco y le anotó otro gol a Independiente del Valle, en Ecuador. ¡No lo para nadie al goleador de la Copa Sudamericana!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de sept, 2025
Dayro Moreno celebrando su gol contra IDV.
Dayro Moreno celebrando su gol contra IDV.
afp.

