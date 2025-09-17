Dayro Moreno, intratable en Copa Sudamericana: vea su segundo gol en IDV vs. Once Caldas

Dayro Moreno no para de hacer goles a sus 40 años con el Once Caldas. El delantero goleador siguió de largo y le anotó su segundo tanto a Independiente del Valle, por Copa Sudamericana.

A los 49 minutos, Mateo García lanzó un centro al área y el tolimense bajó la pelota y definió con pierna derecha.

Vea el segundo gol de Dayro Moreno en Independiente del Valle vs. Once Caldas, por Copa Sudamericana

¡¡EL VERDADERO PIBE DE 40!! Dayro Moreno recibió en el área y definió para firmar su doblete y el 2-0 de Once Caldas vs. Independiente del Valle en la ida de los cuartos de final de la CONMEBOL #Sudamericana. ¡META BAILE!



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2025