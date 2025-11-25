Por crisis, River Plate barre a 10 jugadores, uno colombiano, pero deja al DT; dan nombres

River Plate perdió 3-2 en condición de visitante frente a Racing en el partido único de los cuartos de final de la liga de su país y agrandó su crisis, pues venía de quedar sin cupo para la Copa Libertadores de 2026 y de ser eliminado de la Copa Libertadores, Copa Argentina y más torneos locales.

En consecuencia, de inmediato empezaron a rodar cabezas, pero con la particularidad que Marcelo ‘Muñeco’ Gallardo, que recientemente había renovado su contrato con la institución, se atornilló al cargo y por ahora no ha optado por dar un paso al costado como responsable del rendimiento deportivo de la plantilla que armó para la temporada 2025, en la que hubo altas inversiones, como los 14 millones de dólares pagados por el volante colombiano Kevin Castaño, la compra más alta de River en la historia.

En ese sentido, salieron a la luz los nombres de los primeros 10 futbolistas que no continuarán en la nómina para el próximo año.



Barrida de jugadores en River Plate, sale un colombiano

De acuerdo con información ventilada por el canal argentino TyC Sports, las primeras bajas obedecen a hombres cuyos contratos terminan y que no serán renovados, como el delantero ‘cafetero’ Miguel Ángel Borja, al que se unen: Milton Casco, Ignacio Fernández, Gonzalo ‘Pity’ Martínez, Federico Gattoni y Enzo Pérez (único que podría negociar).

A esa lista se suman a aquellos a los que la dirigencia les quiere buscar equipo, entre los que se encuentran el chileno Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Facundo Colidio y Sebastián Boselli.



De acuerdo con la información, se salvan de la purga los mediocampistas antioqueños Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero.

Al mismo tiempo, el ‘Muñeco’ Gallardo ya pidió vinculaciones, agregó el mismo medio de comunicación, en las posiciones de lateral por izquierda, volante central, mediapunta y delantero.

Lo cierto es que el descalabro deportivo quiere ser revertido lo antes posible por el elenco de la banda cruzada, que desde 2023 no ha ganado títulos, a pesar de la gran cantidad de copas que hay en su país, donde se entregan al menos 7 trofeos por año en diferentes competiciones en las que participan los equipos de primera división, como lo son: torneo apertura, torneo clausura, título anual, Trofeo de Campeones, Copa Argentina, Supercopa Argentina, Supercopa Internacional Argentina y la suspendida Copa de la Liga.