Tabla de goleadores de la Copa Sudamericana, tras doblete de Dayro Moreno en IDV vs. Once Caldas

Dayro Moreno no para de hacer historia para el fútbol colombiano luego de anotar un doblete con Once Caldas para darle la victoria 2-0 sobre Independiente del Valle, por el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Sus anotaciones no solo tienen soñando al 'blanco blanco' con las instancias finales sino que también lo ponen como el máximo goleador de esta edición del torneo continental.

La fiesta del Once Caldas empezó antes del encuentro con imágenes virales de los aficionados arribando a Ecuador caminando desde la frontera con Colombia. Varios videos fueron mostrados a los jugadores en el camerino para inspirarlos y el que mayor provecho sentimental le sacó fue Moreno Galindo, quien pisó el gramado del estadio de la Ciudad Deportiva de IDV y se despachó con un doblete.

Dayro abrió la cuenta a los 22 minutos con una verdadera joya de gol. Once Caldas cobró un tiro de esquina con un pase en corto para Juan David Cuesta, quien levantó la cabeza y puso un centro perfecto que el goleador terminó definiendo con un derechazo sin dejar caer la pelota sobre la cancha. ¡GOLAZO!

El partido se inclinó aún más a favor de la visita luego de la expulsión de Mateo Carabajal en el local. Al 34', el defensor le metió un codazo a Jéider Riquett en un tiro libre indirecto y el juez central Piero Maza le mostró la cartulina roja.

Para la segunda parte, los manizaleños hicieron valer aún más el jugador de más y Dayro selló su doblete al 49'. Mateo García lanzó un centro al área, el tolimense la bajó, controló y sacó un remate que dejó sin opciones al arquero Guido Villar.

Once Caldas tuvo más opciones, pero no las pudo finiquitar y se llevó el triunfo por 2-0. Lo cierto es que Moreno llegó a 10 anotaciones y se mantiene como el máximo goleador de la Copa Sudamericana y ya le saca cuatro tantos de ventaja a Ismael Díaz (con Universidad Católica, pero ahora juega en León de México) y Junior Paredes (Puerto Cabello), quienes registran seis goles cada uno. El top-5 lo completan Gaspar Gentile (Alianza Lima) y Pablo Vegetti (Vasco da Gama), ambos con cinco.

Dayro Moreno celebrando su gol contra IDV. afp.

Tabla de goleadores de la Copa Sudamericana 2025

1. Dayro Moreno - 10

2. Ismael Díaz - 6

3. Junior Paredes - 6

4. Gaspar Gentile - 5

5. Pablo Vegetti - 5