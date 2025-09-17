Síguenos en::
Gol Caracol  / Tabla de goleadores de la Copa Sudamericana, tras doblete de Dayro Moreno en IDV vs. Once Caldas

Dayro Moreno se despachó con dos goles en la victoria de Once Caldas en su visita a Independiente del Valle y por eso le contamos cómo va la tabla de anotadores de la Copa Sudamericana.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de sept, 2025
Dayro Moreno en IDV vs. Once Caldas.
Dayro Moreno en IDV vs. Once Caldas.
AFP.

