Gol Caracol  / Dayro Moreno y una 'joya' con Once Caldas: golazo a Independiente del Valle por Copa Sudamericana

Once Caldas se puso en ventaja contra Independiente del Valle por la Copa Sudamericana con una gran anotación del goleador Dayro Moreno. ¡Para verlo una y otra vez!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de sept, 2025
Dayro Moreno
Dayro Moreno celebra gol con Once Caldas en Copa Sudamericana - Foto:
AFP

