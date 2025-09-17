Dayro Moreno y una 'joya' con Once Caldas: golazo a Independiente del Valle por Copa Sudamericana

Dayro Moreno está 'derechito' en la Copa Sudamericana y le anotó un golazo a Independiente del Valle por los cuartos de final.

A los 22 minutos, el 'blanco blanco' cobró en corto un tiro de esquina, Kevin Cuesta lanzó el centro y Moreno Galindo remató con pierna derecha y sin dejar caer la pelota.

Vea el gol de Dayro Moreno en Independiente del Valle vs. Once Caldas, por Copa Sudamericana

BAILA MORENO, BAILA MORENO: Dayro apareció por el segundo palo y definió a la perfección para el 1-0 de Once Caldas sobre Independiente del Valle por la ida de los cuartos de final de la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/XRXObAaxUH — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2025