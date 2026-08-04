Yerry Mina no ha olvidado lo ocurrido con Emiliano 'Dibu' Martínez; envió una advertencia

Las rivalidades deportivas suelen dejar episodios que permanecen en la memoria de los protagonistas. Ese parece ser el caso de Yerry Mina, quien recordó algunos de los cruces que ha tenido con el arquero argentino, Emiliano 'Dibu' Martínez, y confesó que le gustaría volver a enfrentarlo, aunque dejó claro que no se trata de una revancha personal.

En diálogo con 'DSports', el defensor colombiano rememoró una acción ocurrida en Barranquilla, durante el empate 1-1 entre las selecciones de Colombia y Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022, encuentro en el que Miguel Borja marcó el gol del combinado nacional.

"Lo único que quiero es enfrentarlo porque en Barranquilla fui a una bola por arriba, me acuerdo que quedamos 1-1 con gol de Miguel Borja, y lo hice con toda como siempre lo hago. Ahí nos chocamos, él fue abajo y salió en camilla. Yo le pedí disculpas por eso", recordó Yerry Mina.

El defensor también hizo referencia a otro momento muy recordado entre ambos, cuando Colombia y Argentina definieron por penaltis un cupo a la final de la Copa América 2021. En aquella serie, Mina falló su cobro y el arquero argentino celebró de manera efusiva.



"Lo que él no hizo cuando yo erré el penalti, que bailó y de todo", comentó el zaguero, en alusión a la actitud del guardameta durante aquella definición.

Yerry Mina, defensa central de la Selección Colombia y Cagliari, en el Mundial 2026 Getty Images

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No obstante, el futbolista colombiano aseguró que nunca se tomó ese episodio como algo personal y que entiende este tipo de comportamientos dentro de la competencia.

"Igual no me tomo las cosas personal, son cosas del fútbol. Yo bailo, él también", afirmó.

"LO ÚNICO QUE YO QUIERO ES ENFRENTARME AL DIBU MARTÍNEZ"



Yerry Mina habló sobre el duelo personal con el arquero argentino en los últimos enfrentamientos.



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Finalmente, Yerry Mina reconoció que espera volver a encontrarse con Emiliano Martínez en una cancha, aunque con un objetivo muy distinto al de buscar una revancha.

"Sí quisiera enfrentarlo algún día, pero no para cobrármela ni nada, sino para hacerlo gol", concluyó el defensor central.