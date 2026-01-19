Síguenos en:
De taco y chilena; hijo de Robin van Persie se robó el show en el Feyenoord con par de golazos

Shaqueel, de 19 años, fue la figura del Feyenoord, equipo dirigido por su padre Robin van Persie, histórico jugador del Manchester United, Arsenal y la Selección de Países Bajos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de ene, 2026
Shaqueel van Persie (izquierda) y Robin van Persie (derecha).
Getty Images.

