De taco y chilena; hijo de Robin van Persie se robó el show en el Feyenoord con par de golazos

En la Liga de Países Bajos, Feyenoord perdió 3-4 contra el Sparta Rotterdam, sin embargo, la noticia fue el espectacular doblete de Shaqueel van Persie, hijo de Robin van Persie, quien además es su DT en el equipo blanquirrojo.

Robin, de gran paso por el Arsenal, Manchester United y la Selección de Países Bajos, le dio ingreso a su hijo de 19 años a los 62 minutos.

El partido no fue nada fácil, Feyenoord perdía 1-3. Sin embargo, Shaqueel 'frotó la lampara, como su padre en sus mejores tiempos, y se lució con un gran doblete en apenas un minuto. Al 87', anotó con un taco dentro del área y al 88' 'facturó' con una chilena.

Con el 3-3 en el marcador, Shaqueel se consagraba como el héroe del empate, pero al 90+3, Sparta dio el golpe final, marcó y se llevó el triunfo por 3-4.



Vea los dos goles de Shaqueel van Persie con el Feyenoord:

Imagína ser DT y poner a tu hijo durante un derbi y que marque estos dos golazos: así fueron los dos goles de Shaqueel van Persie, hijo de Robin van Persie en el partido del Feyenoord vs Sparta Rotterdam:

