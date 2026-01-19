Millonarios y su debut solamente dejó inquietudes entre expertos; "pobre", "preocupante", "desastre"

Millonarios comenzó con el pie izquierdo el 2026. El cuadro 'embajador' cayó 2-1 en su visita al Atlético Bucaramanga, dejando una regular imagen que ha generado gran cantidad de críticas de parte de la hinchada. El equipo azul inició ganando con un autogol de Leonardo Flores, finalizando el primer tiempo. Sin embargo, en el segundo le remontaron el marcador con una anotación del propio Flores y otra, de Luciano Pons.

En el programa Jugada Maestra de Ditu dedicaron una sección del programa para debatir sobre el desempeño de los dirigidos por Hernán Torres, en el juego ante el 'leopardo'.

"Qué desastre Millonarios, porque hay veces que usted pierde arrancando el campeonato y dice, no este equipo tiene cosas interesantes, pero usted no le ve nada interesante a Millonarios, no le ve nada interesante. Está al nivel del Inter de Bogotá, que pobreza también ese equipo", inició diciendo Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol. En esa misma intervención, Carlos de la Pava agregó una frase sobre una de las grandes falencias del equipo a lo largo de los 90 minutos: "Totalmente descoordinado atrás".

En esa misma línea, Norberto Peluffo le dio con todo al 'embajador', afirmando que los fichajes no le cambiaron la cara. "Es preocupante lo de Millonarios, qué pobre nivel, qué bajo nivel, en todos los aspectos, para defender, y con el balón impresionante. Sí se pusieron a ganar 1-0, yo creo que no lo merecían, pero tampoco tenían cómo sostenerlo, y habían jugado la mayoría de los jugadores que trajeron, o sea con los que uno creía que estaban armando un equipo, que inicialmente lo que uno espera es que dejen una buena imagen, uno no espera que sea la locura, la fantasía, pero es muy pobre el nivel de Millonarios", expresó contundentemente.

Acción de juego del partido entre Bucaramanga y Millonarios Foto: X/@MillosFCoficial

Por otro lado, los panelistas del programa se refirieron a Iván Arboleda, quien salió de Millonarios a final de año, y el domingo brilló con Águilas Doradas frente a Santa Fe. Para los analistas, pudo ser una opción para el arco del club capitalino, sobre todo viendo el error de Diego Novoa en el segundo gol del Bucaramanga. "Veo a los dos arqueros de Millonarios y ayer vi al exarquero de Millonarios, Arboleda, tuvo una pelota abajo dificil de Mafla y lo saca con una solvencia, entonces uno dice cómo puede ocurrir que un arquero como este no tenga la mínima opción, a pesar de que tiene condiciones. Él no quiso irse, lo sacaron, le dijeron no lo necesitamos", mencionó nuestro director de Gol Caracol.

Además, Peluffo recordó unas palabras del guardameta tumaqueño sobre su paso por Millonarios: "Arboleda siempre lo que dijo es que nunca le dieron la oportunidad". A lo que Néstor Gallego afirmó: "Millonarios totalmente dormido. Ese muchacho estuvo en Millonarios y tuvo pocas oportunidades, ese arquero sí tiene capacidad, sin Montero en Millonarios ese muchacho podía tapar", sentenció.