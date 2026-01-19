Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios y su debut solamente dejó inquietudes entre expertos; "pobre", "preocupante", "desastre"

Millonarios y su debut solamente dejó inquietudes entre expertos; "pobre", "preocupante", "desastre"

En el programa Jugada Maestra de Ditu, se analizó el rendimiento del conjunto albiazul en la derrota 2-1 frente a Atlético Bucaramanga, en la primera jornada de la Liga BetPlay 2026-I.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 19 de ene, 2026
Comparta en:
Millonarios cayó 2-1 en su visita a Bucaramanga.
Millonarios cayó 2-1 en su visita a Bucaramanga.
Foto: X/@MillosFCoficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad