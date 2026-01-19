Técnicos españoles de Atlético de Madrid llegan a Bogotá; a dar clase y a ver nuevos talentos

El fútbol en nuestro país tendrá en los últimos días de este mes de enero de 2026 una actividad atractiva e interesante con la llegada del Campus de la Academia de Alético de Madrid, con la participación y puesta en escena de formación futbolística por parte de entrenadores venidos desde las huestes de los 'colchoneros'.

"Entrenamientos adecuados a los diferentes niveles de los jugadores participantes. Las sesiones de entrenamiento serán diseñadas como trabajan los equipos en Madrid", se leyó en un comunicado de prensa de los organizadores.

En ese sentido, Mauricio Prada, gerente de mercadeo del grupo Elite, destacó que "será la primera vez que viene a Colombia el Campus de Atlético de Madrid. Del 24 al 31 de enero estaremos entrenando en el estadio El Campín y en la cancha de El Campincito. Así que será una semana de experiencias nuevas para niños y niñas, entre los 7 y los 17 años. Lo importante es que los participantes van a entrenar con la metodología de un equipo de primer nivel europeo".

Además de eso, Prada también destacó otros temas de interés para el evento, en el que los técnicos venidos de territorio español pulirán a los nuevos talentos en la capital de nuestro país.



"El campus estará dirigido por dos entrenadores de las divisiones menores del Atlético, que estarán acompañados por cinco entrenadores 'top' de Bogotá. Toda la información en nuestras redes sociales (@GrupoEliteCapital). Hay que indicar que en el evento hemos trabajado junto a Sencia y el grupo Elite Capital", agregó uno de los artífices del campamento con el cuadro colchonero en territorio colombiano.