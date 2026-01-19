Síguenos en:
Técnicos españoles de Atlético de Madrid llegan a Bogotá; a dar clase y a ver nuevos talentos

Técnicos españoles de Atlético de Madrid llegan a Bogotá; a dar clase y a ver nuevos talentos

Desde el próximo 24 de enero y durante una semana, se realizará una interesante actividad dirigida a niños y niñas, con la presencia de profesionales europeos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de ene, 2026
La academia del Atlético de Madrid vendrá a Colombia
