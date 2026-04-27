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Gol Caracol  / Más Deportes  / El secreto de Sabastian Sawe para romper el récord mundial en el Maratón de Londres

El secreto de Sabastian Sawe para romper el récord mundial en el Maratón de Londres

Sabastian Sawe se convirtió en el primer deportista en bajar de las dos horas en un maratón oficial. Acá todos los detalles detrás de esta gran gesta para el deporte.

Por: EFE
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Sabastian Sawe
Sabastian Sawe; deportista
AFP

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