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Gol Caracol  / Désiré Doué entró y, en solo cinco minutos, anotó; vea su gol con Francia vs Bélgica

Désiré Doué entró y, en solo cinco minutos, anotó; vea su gol con Francia vs Bélgica

Cuando el equipo belga empezaba a acariciar la victoria, Désiré Doué apareció con un buen remate de media distancia para marcar el 1-1 parcial en la Liga de Naciones.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de oct, 2026
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Désiré Doué celebra su gol con Francia frente a Bèlgica en la Liga de Naciones
Désiré Doué celebra su gol con Francia frente a Bèlgica en la Liga de Naciones
AFP

Désiré Doué se vistió de 'salvador'. Este lunes 5 de octubre, cuando Francia la pasaba mal contra Bélgica, en el Stade de France, por la fecha 4 del grupo A de la Liga de Naciones, el jugador del PSG apareció para llamar a la calma y poner el 1-1 parcial.

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El entrenador del conjunto 'galo', Zinedine Zidane, movió el banco y le dio ingreso al minuto 72, en lugar de Bradley Barcola. Y la variante respondió y trajo sus frutos. Al 77', se hizo con el balón, controló de derecha, se giró y sacó un zurdazo imposible de atajar.

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