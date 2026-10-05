Désiré Doué entró y, en solo cinco minutos, anotó; vea su gol con Francia vs Bélgica

Désiré Doué se vistió de 'salvador'. Este lunes 5 de octubre, cuando Francia la pasaba mal contra Bélgica, en el Stade de France, por la fecha 4 del grupo A de la Liga de Naciones, el jugador del PSG apareció para llamar a la calma y poner el 1-1 parcial.
El entrenador del conjunto 'galo', Zinedine Zidane, movió el banco y le dio ingreso al minuto 72, en lugar de Bradley Barcola. Y la variante respondió y trajo sus frutos. Al 77', se hizo con el balón, controló de derecha, se giró y sacó un zurdazo imposible de atajar.
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Vea el gol de Désiré Doué con Francia vs Bélgica en Liga de Naciones
¡¡LA MANO DE ZIZOU!! Toque de Da Cunha, giro y GOLAZO de Doué, con un zurdazo desde afuera del área, para el 1-1 de Francia ante Bélgica... ¡ambos ingresaron desde el banco de suplentes!— SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2026
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