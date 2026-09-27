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Gol Caracol  / Uruguay vs Corea del Sur, EN VIVO; hora y dónde ver, POR TV, el partido preparatorio

Uruguay vs Corea del Sur, EN VIVO; hora y dónde ver, POR TV, el partido preparatorio

Después de que el debut de Diego Forlán, como entrenador de Uruguay, no fuera el mejor, tras perder 3-1 con Japón, los 'charrúas' enfrentan a los surcoreanos.

Por: EFE
Actualizado: 27 de sept, 2026
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La Selección Uruguay enfrenta a Corea del Sur, en partido preparatorio de fecha FIFA
La Selección Uruguay enfrenta a Corea del Sur, en partido preparatorio de fecha FIFA
Getty Images

Las selecciones de Corea del Sur y Uruguay se pondrán cara a cara este lunes en un encuentro amistoso en el que el español Robert Moreno buscará una nueva victoria con el equipo asiático, mientras que Diego Forlán irá a por su primer triunfo con la Celeste.

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Tras reemplazar a Hong Myung-Bo, el exseleccionador de España se estrenó días atrás con la selección surcoreana y lo hizo amargando el debut de Marcelo Gallardo con Ecuador.

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Fue con una goleada por 3-0 en un partido en el que Son Heung Min se lució anotando un gol de muchos quilates con un espectacular lanzamiento de falta que cerró la goleada.

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Forlán se estrenó con una derrota en un duelo ante Japón que se decidió pasados los 90 minutos, cuando el conjunto dirigido por Hajime Moriyasu marcó dos tantos y se llevó una victoria por 3-1.

De cara a su segundo partido al frente de la Celeste, seguramente el exjugador de Villarreal y Atlético de Madrid hará cambios y le dé minutos a futbolistas como Thiago Cardozo, Sebastián Cáceres, Joaquín Piquerez, Rodrigo Zalazar o Martín Satriano.

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La Celeste podría saltar el campo de juego con un once muy diferente al que cayó ante Japón y con el que buscará poner punto final a una larga racha sin victorias.

Diego Forlán, director técnico de la Selección Uruguay, dio a conocer su primera convocatoria
Diego Forlán, director técnico de la Selección Uruguay, dio a conocer su primera convocatoria
AFP

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El último triunfo de Uruguay se remonta al 13 de octubre de 2025, en un amistoso ante Uzbekistán. Desde ese momento jugó ocho partidos -uno bajo las órdenes de Forlán y siete dirigido por Marcelo Bielsa- en los que sumó tres derrotas y cuatro empates.

Además, el conjunto sudamericano tratará de romper con otra racha adversa, la de la falta de gol de sus delanteros centro.

Los últimos en marcar fueron Rodrigo Aguirre y Federico Viñas en la victoria por 3-0 frente a Perú en la penúltima fecha de las eliminatorias mundialistas sudamericanas. Luego, todos los goleadores convocados suman 990 minutos sin anotar.

Del otro lado, Moreno tendrá a dos de sus estrellas, el central del Bayern Múnich Kim Min-Jae y el atacante de Los Ángeles FC Son Heung-Min.

Japón y Uruguay en un amistoso
Japón y Uruguay en un amistoso
Foto: @Uruguay

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Además, el español podría incluir en el once inicial al centrocampista de Atlético de Madrid Kang-In Lee, a quien decidió no convocar para jugar desde el comienzo y estuvo en el banquillo ante Ecuador.

Corea del Sur y Uruguay se enfrentarán por undécima vez. La última fue en 2023 y el partido acabó con triunfo de la Celeste por 1-2.

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Hasta el momento, los sudamericanos ganaron siete encuentros, los asiáticos uno y los dos restantes acabaron en empate.

¿A qué hora y dónde ver Uruguay vs Corea del Sur?

Día: lunes 28 de septiembre.
Hora: 6:00 a.m.
Estadio: Seoul World Cup Stadium.
Transmisión: Directv Sports / DGO.

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