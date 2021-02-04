Gol Caracol Selección Grecia
Selección de Grecia, el mayor represente de su país en competiciones oficiales de fútbol internacional
Figuras del fútbol que se quedaron sin asistir al Mundial 2026; aún faltan más nombres
Conocidas 42 de las 48 selecciones que irán al Mundial 2026, se sabe que muchas estrellas del fútbol se perderán la cita orbital. ¡Aquí la lista de los más importantes!
Inglaterra se vio sorprendida por Grecia en la Liga de Naciones y perdió 1-2 en Wembley
La derrota dejó a Inglaterra en el segundo lugar de su grupo en la Liga de Naciones, que ahora lidera Grecia. Jude Bellingham marcó el gol de los 'tres leones'.
Alemania superó 2-1 a Grecia en el regreso de Toni Kroos: ganaron en el último minuto
Con goles de Kai Havertz y Pascal Gross, la selección de Alemania venció a su similar Grecia en juego preparatorio en la antesala de la Eurocopa en la que será anfitrión.
Antoine Griezmann sufrió durísima patada en su cabeza, que le dejó una herida
Tras una patada de Konstantinos Mavropanos en su cabeza, Antoine Griezmann tuvo que ser vendado por el cuerpo médico, quien trató inmediatamente la dura falta, que fue sancionada con una amarilla.
España no brilló, pero se llevó una importante victoria: 0-1 frente a Grecia, en Eliminatorias Europeas
Los dirigidos por Luis Enrique supieron mantener la diferencia y ahora gozan del liderato absoluto con 16 unidades, una más que su perseguidor Suecia.
Bernd Schuster confirmó contactos para entrenar a la selección de Grecia
El exinternacional alemán comunicó que la federación griega, que busca nuevo seleccionador, se puso en contacto con su representante, según el popular diario germano "Bild".
El capitán de Grecia Giorgos Karagounis deja el fútbol
El jugador griego se retira del fútbol a los 37 años y pasará a formar parte del cuerpo técnico del seleccionado de su país.
1-2: Grecia sorprendió a México en su debut mundialista
Un gol de Kolovos, al minuto 88, le dio la victoria al seleccionado europeo en la primera fecha del Mundial Sub-20 de Turquía.
Estas diosas del Olimpo griego se despidieron de la Eurocopa
Las hermosas hinchas de Grecia, aunque tuvieron que ver la eliminación de su equipo, no perdieron la belleza y ahora deleitarán sus ojos con estas fotos. ¿Cuál es su diosa griega?
Alemania ratificó su favoritismo con un triunfo aplastante 4-2 sobre Grecia
Una fiesta de goles se vivió en el encuentro entre alemanes y griegos que al final dejó a los teutones en la semifinal de la Eurocopa. Disfrute las mejores postales de este vibrante partido.