Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Grecia

Selección Grecia

Selección de Grecia, el mayor represente de su país en competiciones oficiales de fútbol internacional

  • Hungría, del jugador del Liverpool Dominik Szoboszlai, se perderá el Mundial 2026
    Hungría, del jugador del Liverpool Dominik Szoboszlai, se perderá el Mundial 2026
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    Figuras del fútbol que se quedaron sin asistir al Mundial 2026; aún faltan más nombres

    Conocidas 42 de las 48 selecciones que irán al Mundial 2026, se sabe que muchas estrellas del fútbol se perderán la cita orbital. ¡Aquí la lista de los más importantes!

  • Inglaterra perdió como local frente a Grecia por la Nations League.
    Inglaterra perdió como local frente a Grecia por la Nations League.
    GLYN KIRK/AFP
    Gol Caracol

    Inglaterra se vio sorprendida por Grecia en la Liga de Naciones y perdió 1-2 en Wembley

    La derrota dejó a Inglaterra en el segundo lugar de su grupo en la Liga de Naciones, que ahora lidera Grecia. Jude Bellingham marcó el gol de los 'tres leones'.

  • Alemania vs Grecia - International Friendly.
    Alemania vs Grecia - International Friendly.
    Alexander Hassenstein/Getty Images
    Gol Caracol

    Alemania superó 2-1 a Grecia en el regreso de Toni Kroos: ganaron en el último minuto

    Con goles de Kai Havertz y Pascal Gross, la selección de Alemania venció a su similar Grecia en juego preparatorio en la antesala de la Eurocopa en la que será anfitrión.

  • Antoine Griezmann
    Antoine Griezmann en Francia vs Grecia - Foto: AFP
    Gol Caracol

    Antoine Griezmann sufrió durísima patada en su cabeza, que le dejó una herida

    Tras una patada de Konstantinos Mavropanos en su cabeza, Antoine Griezmann tuvo que ser vendado por el cuerpo médico, quien trató inmediatamente la dura falta, que fue sancionada con una amarilla.

  • España-Grecia.jpg
    Sergio Busquets en acción de juego
    - Foto: Getty
    Gol Caracol

    España no brilló, pero se llevó una importante victoria: 0-1 frente a Grecia, en Eliminatorias Europeas

    Los dirigidos por Luis Enrique supieron mantener la diferencia y ahora gozan del liderato absoluto con 16 unidades, una más que su perseguidor Suecia.

  • Gol CAracol default
    Gol Caracol

    Bernd Schuster confirmó contactos para entrenar a la selección de Grecia

    El exinternacional alemán comunicó que la federación griega, que busca nuevo seleccionador, se puso en contacto con su representante, según el popular diario germano "Bild".

  • Gol CAracol default
    Gol Caracol

    El capitán de Grecia Giorgos Karagounis deja el fútbol

    El jugador griego se retira del fútbol a los 37 años y pasará a formar parte del cuerpo técnico del seleccionado de su país.

  • Gol CAracol default
    Gol Caracol

    1-2: Grecia sorprendió a México en su debut mundialista

    Un gol de Kolovos, al minuto 88, le dio la victoria al seleccionado europeo en la primera fecha del Mundial Sub-20 de Turquía.

  • Gol CAracol default
    Gol Caracol

    Estas diosas del Olimpo griego se despidieron de la Eurocopa

    Las hermosas hinchas de Grecia, aunque tuvieron que ver la eliminación de su equipo, no perdieron la belleza y ahora deleitarán sus ojos con estas fotos. ¿Cuál es su diosa griega?

  • Gol CAracol default
    Gol Caracol

    Alemania ratificó su favoritismo con un triunfo aplastante 4-2 sobre Grecia

    Una fiesta de goles se vivió en el encuentro entre alemanes y griegos que al final dejó a los teutones en la semifinal de la Eurocopa. Disfrute las mejores postales de este vibrante partido.

CARGAR MÁS
Lo más visto
Lionel Messi y Lamine Yamal
Lionel Messi y Lamine Yamal, Argentina vs España - Fotos:
AFP
Gol Caracol

Argentina vs España, por la Finalissima ya tiene fecha; presidente de Conmebol lo confirmó

El partido en el que se medirán los campeones actuales de Copa América y Eurocopa, Argentina y España, ya tiene un mes definido y será antes del Mundial 2026.

Marcelo Bielsa
Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay - Foto:
AFP
Gol Caracol

Marcelo Bielsa citó rueda de prensa y dio cara por el 5-1 de Uruguay con Estados Unidos; ¿sigue?

El técnico argentino Marcelo Bielsa es fuertemente criticado en Uruguay por la dura derrota en el último partido del año con los 'charrúas'. Atendió a la prensa de última hora y fue contundente.

Nacional vs. América, por los cuadrangulares de la Liga Betplay
Nacional vs. América, por los cuadrangulares de la Liga Betplay
Colprensa
Fútbol Colombiano

Cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo A, tras Nacional 1-0 América, en Liga BetPlay 2025-II

En el Atanasio Girardot, Atlético Nacional ganó por la mínima diferencia pero con eso sacó diferencia en el arranque de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

Cartagena vs. Patriotas por los cuadrangulares del Torneo BetPlay
Cartagena vs. Patriotas por los cuadrangulares del Torneo BetPlay
@realcartagena/Instagram
Fútbol Colombiano

Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo B del Torneo BetPlay, tras Cartagena 0-1 Patriotas

Por la quinta fecha de los cuadrangulares, los dirigidos por Néstor Óscar Craviotto se quedaron sin chances de clasificar a la final del Torneo BetPlay, luego de la derrota en el cuadrangular B.

Johan Carbonero con Internacional de Brasil
Johan Carbonero con Internacional de Brasil
AFP
Colombianos en el exterior

Johan Carbonero vio la roja en Ceará vs. Internacional por el Brasileirao; vea la expulsión

El jugador colombiano fue expulsado en el encuentro en el que su equipo logró tres puntos clave para alejarse de la zona de descenso en el fútbol brasileño.

América de Cali
América de Cali - Foto:
Colprensa
Fútbol Colombiano

"América es un grande, no es ninguna cenicienta y vamos a pelear; el grupo está fuerte"

Luego de la derrota 1-0 del América de Cali con Atlético Nacional en el inicio de los cuadrangulares finales de Liga BetPlay 2025-II, hubo una voz de tranquilidad pensando en llegar a la final.

Diego Arias Atlético Nacional
Diego Arias, técnico interino Atlético Nacional - Foto:
Colprensa
Fútbol Colombiano

Diego Arias, tras el triunfo de Nacional: "Es bueno comenzar ganando, pero debemos mejorar"

El entrenador del conjunto ‘verdolaga’ dejó sus impresiones tras la victoria 1-0 sobre América de Cali, en el inicio de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025.

Erling Haaland, el deseo del Real Madrid para unirlo con Mbappé y Vinícius Jr.jpg
Erling Haaland armaría triplete de miedo en el Madrid,
Foto: Man. City.
Gol Caracol

"Erling Haaland se merece estar en el Mundial y vivir esa experiencia; está jugando increíble"

No paran los elogios para Erling Haaland, quien con sus goles y actuaciones clasificó a Noruega al Mundial 2026. Desde Francia 1998, los 'vikingos' no van a una cita orbital.

Cole Palmer se perderá varios partidos con Chelsea por lesión.
Cole Palmer se perderá varios partidos con Chelsea por lesión.
AFP
Gol Caracol

Por insólita lesión, estrella del Chelsea se perderá partido contra Barcelona por Champions League

Este jugador del Chelsea estaba cerca de reaparecer, pero esta nueva lesión lo privará de varios compromisos, incluido frente a los 'culés'. ¡Acá lo que pasó!

Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund.
Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund.
Getty Images.
Colombianos en el exterior

Sigue el misterio con sanción a Luis Díaz en Champions League; hasta Vincent Kompany lo duda

A Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, le consultaron si conocía el tiempo de suspensión para Luis Díaz luego de lo acontecido frente al PSG. ¡Atentos a sus palabras!