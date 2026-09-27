¿Cómo quedó Nairo Quintana en la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2026?

Nairo Quintana está a pocos días de colgar la bicicleta. A inicios de temporada, informó que el 2026 era su último año como ciclista profesional. Razón por la que ha disfrutado cada competencia en la que ha estado y este domingo 27 de septiembre, en el marco del Mundial de ciclismo, en Canadá, no fue la excepción, menos cuando fue su última vez vistiendo los colores de Colombia.

Con inicio en Brossard y final en Montreal, el 'escarabajo' se enfrentó a 273,4 kilómetros de recorrido en total, una serie de duros ascensos y a varios rivales de jerarquía y alto nivel. Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Isaac del Toro, Paul Seixas, Tom Pidcock, Oscar Onley, Juan Ayuso, entre otros, fueron tan solo algunos de los nombres presentes.

Justamente, el ritmo que impusieron cada uno de ellos, en busca de romper la carrera, sacar diferencias y hacerle daño a todos los rivales directos, hizo que Nairo Quintana pusiera pie en tierra antes de tiempo. Infortunadamente, el 'Cóndor' no aguantó esos arrancones que realizaron, no tuvo respuesta en sus piernas y llevó a que, faltando 96 kilómetros para la meta, se retirara.

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De esa manera, puso punto final a su participación en los Mundiales de ciclismo, la cual inició en 2009, cuando disputó su primera Copa del Mundo. Su mejor resultado fue un puesto 15 en la edición del 2018. Así las cosas, ahora, el boyacense se preparará para lo que será su última competencia como profesional: Giro de Emilia, programado para el sábado 3 de octubre, en Italia.



Nairo Quintana, ciclista colombiano, corrió su último Mundial de ciclismo Getty Images

Allí, se espera que se viva una verdadera fiesta, recibiendo un merecido homenaje por su trayectoria, con títulos como: la Vuelta a España, Giro de Italia, Tirreno-Adriático, Volta a Cataluña, Vuelta al País Vasco, Tour de Romandía, Giro de Emilia, Tour del Porvenir, Vuelta a Murcía, Ruta del Sur, Vuelta a Burgos, Tour de San Luis, Vuelta a Asturias, Tour La Provence y Tour de los Alpes Marítimos y de Var.