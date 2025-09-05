Publicidad

Gol Caracol  / Independiente explotó por decisión de la Conmebol; "perdió el fútbol, ganaron los violentos"

Independiente explotó por decisión de la Conmebol; "perdió el fútbol, ganaron los violentos"

El equipo argentino no se quedó callado luego de que la Conmebol lo descalificara de la Copa Sudamericana, tras los hechos de violencia en el duelo contra Universidad de Chile.

El partido entre Independiente y Universidad de Chile tuvo que ser suspendido por incidentes en las gradas.
AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 12:42 p. m.