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Gol Caracol  / Luis Suárez y una noticia que ilusiona a la Selección de Uruguay de cara al Mundial 2026

Luis Suárez y una noticia que ilusiona a la Selección de Uruguay de cara al Mundial 2026

El uruguayo sorprendió a los seguidores del fútbol con su posible regreso a la selección, luego de anunciara su retiro con la 'garra charrúa' en plenas eliminatorias

Por: EFE
Actualizado: 6 de may, 2026
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Luis Suárez Díaz
Luis Suárez Díaz; jugador uruguayo
AFP

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