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Gol Caracol  / Irán y la petición a la FIFA para decidir su participación en Mundial 2026; "que no habrá insultos"

Irán y la petición a la FIFA para decidir su participación en Mundial 2026; "que no habrá insultos"

Desde la Federación de Fútbol de Irán precisaron que se reunirán en los próximos días con la FIFA para dejar los puntos y discutir su estadía en el Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 7 de may, 2026
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La Selección Irán en uno de los partidos rumbo al Mundial 2026.
La Selección Irán en uno de los partidos rumbo al Mundial 2026.
Getty

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