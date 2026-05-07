Irán y la petición a la FIFA para decidir su participación en Mundial 2026; "que no habrá insultos"

El presidente de la Federación de Fútbol de Irán (FFI), Mehdi Taj, afirmó que se reunirá en los próximos días con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para discutir la participación del país persa en el Mundial 2026.

En declaraciones a la televisión estatal a última hora de anoche, Taj no indicó dónde ni cuándo exactamente tendrá lugar el encuentro, pero reiteró que pedirán garantías de que no habrá "insultos" contra instituciones oficiales y militares iraníes.

"Expresaremos nuestras expectativas. Si pueden satisfacerlas, sin duda participaremos", dijo Taj.

La Selección Irán se clasificó al Mundial 2026 a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá. Getty

El presidente de la FFI y exmiembro de la Guardia Revolucionaria afirmó que “nadie tiene derecho a insultarnos a nosotros o a los pilares del sistema”.



Taj denunció la semana pasada que fue insultado por la Inmigración canadiense en Toronto donde viajaba para participar en el 76º Congreso de la FIFA y volvió a su país.

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Medios canadienses, sin embargo, habían reportado que Taj fue deportado por su pasado como miembro de la Guardia Revolucionaria iraní, designada como organización terrorista por Canadá en 2024.

La participación de la Selección Irán en el Mundial se mantiene en el calendario previsto, según la FIFA, aunque el acceso de delegaciones y personal vinculado al equipo continúa sujeto a las políticas migratorias de los países anfitriones: EE.UU., Canadá y México.

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Irán y Estados Unidos se encuentran en guerra, después de que Washington iniciara el conflicto contra la República Islámica el 28 de febrero, ahora paralizado por una tregua.

Recientemente, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, indicó que no habrá problema para autorizar la entrada de los jugadores de la selección iraní, que jugarán sus partidos de la fase de grupos en Santa Clara (California) y Seattle (Washington), pero que no se permitirá el acceso al país de personal técnico de la federación de ese país que, según Washington, tiene lazos con la Guardia Revolucionaria.

Irán alcanzó el Mundial tras liderar el Grupo A en la tercera ronda de la fase de clasificación de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y está encuadrada en el Grupo G con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.