DT de Monterrey nuevamente apuntó sobre Lionel Messi, a horas de un partido caliente

El argentino Fernando Ortiz, entrenador de los Rayados del Monterrey mexicanos, confesó este martes no tener idea de cómo frenar al argentinoLionel Messi, al que recibirá este miércoles en el duelo entre su equipo y el Inter Miami de la MLS en la Copa de Campeones de la Concacaf.

“Messi ha enfrentado a los mejores técnicos del mundo y no han encontrado la solución de cómo marcarlo. Cuando crees que va a regatear, resulta que tira. Es indescifrable lo que hace”, explicó en una rueda de prensa previo a que el Monterrey rete al Inter en el partido de vuelta de su serie de los cuartos de final de la Copa de Campeones.

Los Rayados tienen ventaja de 1-2 sobre el Miami, al que vencieron como visitantes por ese marcador la semana pasada en el duelo de ida; Messi no jugó ese duelo porque se recuperaba de una lesión muscular que lo alejó de las canchas el mes anterior.

Para el partido de vuelta que se disputará mañana en Monterrey, el argentino Gerardo Martino, estratega del Inter, espera poner desde inicio a Messi, quien regresó a las cancha el sábado al anotar el primer gol en el empate 2-2 entre su equipo y los Colorado Rapids en la MLS.

Acción de juego entre Inter Miami y Monterrey Foto: AFP

“Será un partido de muchas emociones para mis jugadores porque jugarán un partido ante el mejor del mundo. Deben tener en claro que será una satisfacción, pero una vez empezado el juego Messi se convertirá en uno más”, añadió Ortiz.

Además de la posibilidad clasificarse a semifinales, para Monterrey la serie tiene el atractivo de eliminar a Messi, quien al finalizar el duelo de ida de la serie bajó a los vestuarios a encarar a Ortiz y parte de su cuerpo técnico.

"He pasado millones de estas cosas en un vestuario, no solo lo que ocurrió la semana pasada, sino broncas en el campo de juego.Son cosas que se quedan ahí. A lo mejor soy de la vieja escuela, sin embargo, también entiendo que estamos en una generación nueva y hay que cuidar el fútbol”, afirmó el técnico del Monterrey.

A pesar de contar con una ventaja en la serie, Ortiz afirmó que su planteamiento será para salir a ganar el partido.

“Monterrey no va a cambiar de nada y no va a considerar la ventaja que tenemos. No soy de la idea de cuidar el resultado, vamos a salir a proponer. Los jugadores saben que no podemos esperar al rival”.

El ganador de la serie se enfrentará en las semifinales al mejor entre el Columbus Crew, campeón de la MLS, y a los Tigres UANL mexicanos, serie que va igualada 1-1 y que se definirá este martes.