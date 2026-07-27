Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
DAVID OSPINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Cuál es el sueldo que le ofrece Galatasaray a Jhon Lucumí, jugador de moda de la Selección Colombia

Cuál es el sueldo que le ofrece Galatasaray a Jhon Lucumí, jugador de moda de la Selección Colombia

En la prensa italiana se viene mencionando el nombre de Jhon Lucumí, defensor de la Selección Colombia que participó en el Mundial 2026 y que podría irse del Bologna.

Por: Daniel Parra Cuenca
Actualizado: 27 de jul, 2026
Comparta en:
Jhon Lucumí; jugador de la Selección Colombia
Jhon Lucumí; jugador de la Selección Colombia
Fotografía de: AFP

El mercado de fichajes del fútbol internacional tiene en el día a día una serie de noticias, en las que se involucran jugadores de la Selección Colombia, que fue eliminada del Mundial 2026 en octavos de final por Suiza. Y uno de esos protagonistas en Europa es el defensor Jhon Lucumí, quien tuvo un buen rendimiento y conformó una zaga central de respeto junto a Dávinson Sánchez en la cita orbital.

Juan Fernando Quintero
Colombianos en el exterior

A Juan Fernando Quintero le siguen la pista en Argentina; más tras derrota de River Plate

Selección Colombia Mundial 2026
Selección Colombia

Los jugadores de Selección Colombia que podrían cambiar de equipo para el segundo semestre de 2026

El jugador surgido en el Deportivo Cali viene ocupando espacios en la prensa italiana e incluso durante el Mundial se habló de un marcado interés de Juventus por contar con sus servicios en la Serie A, en donde se ha hecho conocer por su labor en el Bologna. Sin embargo, con el correr de las semanas ahora ha surgido un nuevo pretendiente.

Y es que Galatasaray, de Turquía, tiene a Lucumí como una posibilidad de refuerzo para el segundo semestre del año y en 'Gazzetta dello Sport' informaron este lunes sobre el ofrecimiento que incluso le habrían puesto sobre la mesa al colombiano. "Galatasaray ha puesto sus ojos en el hombre del Bologna, ofreciéndole un salario de 5 millones de euros anuales. Esto lo ha hecho pensar", se leyó en uno de los apartados de la nota.

Jhon Lucumí con Bolonia en la Europa League.
Jhon Lucumí con Bolonia en la Europa League.
AFP

Además de eso, recordaron que Claudio Fenucci, directivo del Bologna, manifestó la semana anterior que ellos le habían prometido al vallecaucano que lo dejarían partir para el segundo semestre de 2026, siempre y cuando aparezca una oferta lo suficientemente atractiva. Se menciona que para comenzar a considerar la partida de Lucumí de los 'rossoblu' se deberían poner sobre la mesa unos 25 millones de euros.

Más allá de esto, en el referido artículo se indicó también que para Jhon Lucumí no se puede descartar lo de la 'Juve', que busca un zaguero central y siempre lo ha tenido en la mira, ahora más después de verlo en acción en la cita mundialista.

Jugadores del Necaxa y un festejo de gol contra Monterrey en la Liga MX.
Colombianos en el exterior

La emotiva confesión de jugador colombiano, tras debut soñado en México; "Dios siempre da revancha"

Publicidad

Así las cosas, se vienen días determinantes para conocer el destino de uno de los hombres clave del seleccionado colombiano, de cara al ciclo que seguirá con Néstor Lorenzo como entrenador y que tendrá partidos de fogueo en los próximos meses de septiembre y octubre.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

John Janer Lucumí

Fichajes de fútbol

Publicidad

Publicidad

Publicidad