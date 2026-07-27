Cuál es el sueldo que le ofrece Galatasaray a Jhon Lucumí, jugador de moda de la Selección Colombia

El mercado de fichajes del fútbol internacional tiene en el día a día una serie de noticias, en las que se involucran jugadores de la Selección Colombia, que fue eliminada del Mundial 2026 en octavos de final por Suiza. Y uno de esos protagonistas en Europa es el defensor Jhon Lucumí, quien tuvo un buen rendimiento y conformó una zaga central de respeto junto a Dávinson Sánchez en la cita orbital.

El jugador surgido en el Deportivo Cali viene ocupando espacios en la prensa italiana e incluso durante el Mundial se habló de un marcado interés de Juventus por contar con sus servicios en la Serie A, en donde se ha hecho conocer por su labor en el Bologna. Sin embargo, con el correr de las semanas ahora ha surgido un nuevo pretendiente.

Y es que Galatasaray, de Turquía, tiene a Lucumí como una posibilidad de refuerzo para el segundo semestre del año y en 'Gazzetta dello Sport' informaron este lunes sobre el ofrecimiento que incluso le habrían puesto sobre la mesa al colombiano. "Galatasaray ha puesto sus ojos en el hombre del Bologna, ofreciéndole un salario de 5 millones de euros anuales. Esto lo ha hecho pensar", se leyó en uno de los apartados de la nota.

Jhon Lucumí con Bolonia en la Europa League. AFP

Además de eso, recordaron que Claudio Fenucci, directivo del Bologna, manifestó la semana anterior que ellos le habían prometido al vallecaucano que lo dejarían partir para el segundo semestre de 2026, siempre y cuando aparezca una oferta lo suficientemente atractiva. Se menciona que para comenzar a considerar la partida de Lucumí de los 'rossoblu' se deberían poner sobre la mesa unos 25 millones de euros.



Más allá de esto, en el referido artículo se indicó también que para Jhon Lucumí no se puede descartar lo de la 'Juve', que busca un zaguero central y siempre lo ha tenido en la mira, ahora más después de verlo en acción en la cita mundialista.

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Así las cosas, se vienen días determinantes para conocer el destino de uno de los hombres clave del seleccionado colombiano, de cara al ciclo que seguirá con Néstor Lorenzo como entrenador y que tendrá partidos de fogueo en los próximos meses de septiembre y octubre.