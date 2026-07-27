Cuánto valen y dónde comprar las boletas para Tigres vs. Nacional, de este martes en El Campín

Semana de definiciones en la Copa BetPlay 2026, y uno de los equipos que confía en superar la Fase 1B es Atlético Nacional. El elenco 'verdolaga' visita este martes 28 de julio a Tigres FC, por la vuelta de esta etapa, y por ahora, los dirigidos por Lucas González se imponen en la serie por marcador de 0-2. Lo cierto, es que hay mucha expectativa por este juego en el estadio El Campín; le contamos dónde puede comprar las boletas.

Y es que el verde paisa retorna a la capital de la República, lugar donde habitualmente convoca a su fiel hinchada, éstos arriban en masa para alentar al 'rey de copas'. Por ello, desde el conjunto bogotano determinaron que este compromiso se jugará en el 'Coloso de la 57' y no en el estadio de Techo, donde habitualmente hacen de locales; el motivo, por la alta demanda que se espera de público y para ofrecer mejores condiciones en el tema logístico.

¿Cuánto valen y dónde comprar las boletas para Tigres vs. Atlético Nacional, que se jugará en El Campín?

Así las cosas, el conjunto 'felino' dio a conocer esta información en sus medios oficiales, precisando que los hinchas podrán comprar las entradas para este compromiso a través de la plataforma de 'Tu Boleta'. Los precios de las boletas oscilan entre los $50.000 hasta los $110.000, dependiendo de la localidad.



Nacional vs Tigres @nacionaloficial - @TigresCol

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Igualmente, desde la organización indicaron que los menores podrán ingresar a partir de los cinco años a las tribunas oriental y occidental, mientras que en norte y sur, la edad mínima será de 14 años.

Acá los precios de la boletería para el duelo de Copa BetPlay 2026

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Tribuna norte y sur: $50.000.

Oriental (general, platea y preferencial): $75.000.

Occidental general: $95.000.

Occidental (Platea Alta, Platea Baja y Preferencial): $110.000.

¿A qué hora es Tigres vs. Atlético Nacional y dónde verlo EN VIVO por TV?

El partido de vuelta por la Fase 1B tiene un horario establecido de las 8:30 de la noche, de este martes 28 de julio, y como es habitual, se podrá ver EN VIVO por TV por el canal que transmite el fútbol profesional colombiano.

Además, en este portal: www.golcaracol.com, encontrará un minuto a minuto del juego, las jugadas virales, golazos, la crónica del partido y las reacciones de los protagonistas para que se agende y no se lo pierda.