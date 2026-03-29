A qué hora juega HOY Colombia vs. Francia y dónde verlo EN VIVO en TV y ONLINE

Francia tendrá numerosas rotaciones para el partido de fogueo ante Colombia el domingo en Estados Unidos, informó este sábado el seleccionador francés, Didier Deschamps.

El entrenador galo, de 57 años, ya había avisado de su propósito de ver el mayor número posible de jugadores en la actual fecha FIFA, la última antes de que los equipos revelen su lista de convocados para el Mundial de Norteamérica (11 de junio al 19 de julio).

El jueves, con un once de gala, los Bleus tuvieron una victoria de prestigio 2-1 ante el Brasil de Carlo Ancelotti en Foxborough, cerca de Boston. El partido contra Colombia será este domingo 29 de marzo, a las 2:00 p.m. y contará con la transmisión de Caracol Televisión, GolCaracol.com y Ditu.

"Es el momento de hacer rotaciones. Quiero volver a ver al máximo número de jugadores sobre el terreno de juego", dijo Deschamps en una rueda de prensa.



Los bicampeones mundiales tienen en duda la participación del centrocampista Adrien Rabiot, lesionado en la rodilla, quien no participará en el entrenamiento de este sábado previo al choque con los colombianos en Landover, Maryland.

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El delantero Désiré Doué, en cambio, se encuentra mejor de sus dolores de espalda, afirmó el seleccionador.

"Dés sintió un dolor en una costilla. Se le ha hecho una revisión y hoy se encuentra mejor. Participará en la sesión (de práctica) y veré cómo se siente. Rabiot no va a entrenar, por precaución. Ha recibido un golpe en la rodilla", dijo Deschamps.

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Una de las grandes incógnitas de los Bleus es quién ocupará el puesto de lateral izquierdo, donde se perfila un pequeño duelo entre Theo Hernandez y Lucas Digne.

Es posible que el atacante Kylian Mbappé, astro del Real Madrid, no juegue en el Northwest Stadium, casa de los Washington Commanders de la NFL, pero que no figura entre los estadios previstos para el Mundial.

El capitán, autor contra Brasil de su gol número 56 con Francia, a uno solo del récord de Olivier Giroud, debe ser suplente y quizás entrar en la recta final ya que apenas se está recuperando de casi un mes de baja por un esguince en la rodilla izquierda.

Colombia llega a Maryland tras perder 2-1 ante Croacia el jueves en Orlando, donde su capitán y referente, James Rodríguez, tuvo una opaca presentación.

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"Colombia tiene muchas cualidades. Vamos a respetarla como a Brasil", afirmó Deschamps.