Síguenos en:
Tendencias:
VUELTA A CATALUÑA 2026
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / A qué hora juega HOY Colombia vs. Francia y dónde verlo EN VIVO en TV y ONLINE

A qué hora juega HOY Colombia vs. Francia y dónde verlo EN VIVO en TV y ONLINE

Este domingo, la Selección Colombia tendrá otra prueba exigente, esta vez, contra Francia de cara al Mundial 2026. ¡Prográmese y no se pierda este partido de preparación!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de mar, 2026
Comparta en:
Colombia vs. Francia.
Colombia vs. Francia.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad