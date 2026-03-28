Nacional recibió multa económica por incidentes frente a Millonarios en Copa Sudamericana

Atlético Nacional fue sancionado por la Conmebol luego de los graves incidentes protagonizados por algunos de sus hinchas en la derrota 1-3 frente a Millonarios, en la fase previa de la Copa Sudamericana. El ente disciplinario no solo impuso una fuerte multa económica, sino que también ordenó medidas correctivas que el club deberá cumplir en sus próximos partidos internacionales.

En su resolución oficial, la Comisión Disciplinaria determinó “imponer al club Atlético Nacional una multa de USD 100.000” por la infracción al artículo 15.2 del Código Disciplinario, relacionada con actos discriminatorios. A esta cifra se suma una segunda sanción de “USD 10.000” por violaciones al artículo 12.2, específicamente por el “lanzamiento de objetos” y el uso de láser contra jugadores rivales durante el compromiso disputado ante el equipo ‘embajador’.

En total, el club antioqueño deberá pagar 110 mil dólares, monto que será descontado directamente de los ingresos que reciba por derechos de televisión o patrocinio, según detalló la propia Conmebol en el documento.

Pero más allá del impacto económico, la sanción incluye una serie de acciones pedagógicas y preventivas. El organismo ordenó que en su próximo partido como local en torneos Conmebol, Nacional deberá “exhibir un cartel con la frase ‘El respeto es titular’” durante el protocolo inicial del encuentro. Además, ese mismo mensaje tendrá que aparecer en la pantalla gigante del estadio desde dos horas antes del inicio hasta el final del partido.



A nivel digital, el club también estará obligado a reforzar esta campaña. Según el comunicado, deberá “publicar en las redes sociales oficiales […] una campaña comunicacional con la frase ‘El respeto es titular’ durante los tres días previos a su próximo partido”, contenido que deberá ser previamente aprobado por la Dirección de Marketing de la Conmebol.

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El organismo fue claro en su advertencia: en caso de reincidencia, podrían aplicarse sanciones más severas. “Se advierte expresamente al club Atlético Nacional que en caso de reiterarse cualquier infracción […] será de aplicación lo dispuesto en el Art. 27”, señala el texto.

Finalmente, Nacional tiene la posibilidad de apelar la decisión. Para ello, contará con un plazo de siete días desde la notificación oficial y deberá cumplir con los requisitos establecidos, incluyendo el pago de 3.000 dólares por concepto de apelación.