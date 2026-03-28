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Gol Caracol  / Nacional recibió multa económica por incidentes frente a Millonarios en Copa Sudamericana

Nacional recibió multa económica por incidentes frente a Millonarios en Copa Sudamericana

Tras la derrota ante Millonarios, Atlético Nacional recibió un castigo de Conmebol por actos de su hinchada, incluyendo conductas discriminatorias y agresiones durante el partido.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de mar, 2026
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Colprensa

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