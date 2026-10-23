Duelo clave en el Camp Nou: el Real Madrid ultima los detalles con dos bajas confirmadas

El portugués Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, pudo contar con toda su plantilla salvo los lesionados Raúl Asencio y el brasileño Rodrygo Goes en el penúltimo entrenamiento previo al clásico de la décima jornada de LaLiga EA Sports contra el Barcelona del domingo en el Spotify Camp Nou.

Mientras ambos continuaron con sus respectivos procesos de recuperación, los titulares el miércoles en el encuentro ante el RB Leipzig, como es tradicional, tuvieron trabajo específico de recuperación en la ciudad deportiva de Valdebebas.

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La plantilla acabó esta sesión preparatoria con finalización en porterías, una parte táctica y partidos en un campo de dimensiones reducidas, según informa el club.

Rodrygo Goes, futbolista del Real Madrid. AFP.

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Mourinho completará la preparación para el trascendental encuentro en el feudo azulgrana este sábado a partir de las 10.30. Media hora antes comparecerá ante los medios informativos en rueda de prensa.



El Real Madrid, que en el partido de 'Champions' goleó por 4-1 al RB Leipzig, tendrá la baja segura del brasileño Vinicius Junior, sancionado por su expulsión en el partido ante el Sevilla, en un partido más que determinante para el cuadro del técnico luso, que de perder se quedaría a nueve puntos del conjunto del alemán Hansi Flick.

El equipo madridista no gana a domicilio al Barcelona desde el 28 de octubre de 2023, cuando ganó en la undécima jornada liguera por 1-2 con un doblete del inglés Jude Bellingham con el que remontó un tanto del alemán Ilkay Gundogan.