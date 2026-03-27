Ecuador mereció un poco más, pero empató 1-1 contra Marruecos en partido de fogueo

Un gol de cabeza de Neil Aynaoui, en el minuto 89, dejó sin victoria a una buena Selección Ecuador que plantó cara a los marroquíes, que fueron mejores durante muchos minutos y demostró que está lista para afrontar el Mundial 2026.

El empate, pese a todo, no dejó insatisfecho a nadie. Marruecos evitó la derrota en el debut de Mohamed Ouabi y Ecuador demostró que está para grandes empresas, porque a su imponente despliegue físico añade el sentido del juego que le ha dado el argentino Sebastián Beccacece.

Ante un estadio casi lleno, con mayoría de camisetas amarillas, pero equilibrio sonoro, Marruecos y Ecuador dispusieron un partido 'mundialista'; se tomaron pocas alegrías, presionaron, redujeron los espacios y ofrecieron una primera mitad trabada, con más imprecisiones que aciertos, pero en la que la 'Tri' tuvo más claro cómo imponer su juego.

Llegó más el conjunto de Sebastián Beccacece, que maniató a Abde y Brahim y desdibujó a Hakimi, irreconocible en un primer tiempo en el que apenas llegó a la línea de medios rival. Con Caicedo imperial en el centro del campo, Ecuador tan solo le faltó precisión, lo intentó sin éxito por medio de Enner Valencia y Gonzalo Plata y se acercó al gol con un disparo del propio 'Niño Moi', ligeramente desviado al cuarto de hora, y un potente remate desde fuera del área de Alan Minda (m.37).



La tibia respuesta marroquí, con lanzamientos altos de Abde o Ouhani ni siquiera alarmó a Hernán Galíndez.

Ecuador y Marruecos se enfrentaron en duelo de preparación. AFP

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Al contrario, tras el entretiempo Ecuador no necesitó más que dos minutos para adelantarse. Fue una jugada de John Yeboah desde la derecha hacia el centro del área, donde Gonzalo Plata le dejó un balón muerto que el jugador del Venecia introdujo en la meta de Bono con un precioso disparo en parábola.

El gol despertó a Marruecos que pisó el área rival por medio de Brahim más que en toda la primera mitad y se encontró con un penalti cometido en el minuto 59 por Gonzalo Plata sobre Neil Al Aynoui. Con el recuerdo presente del pena máxima fallada en la Copa África, no fue Brahim sino el propio AL Aynoui quien decidió lanzarlo.

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Con parecido éxito. Galíndez adivinó su lanzamiento, aunque el rechace lo recogió Mohamed Hrimat para equilibrar el marcador...durante tres minutos, el tiempo que tardó el VAR en decidir que había jugadores que habían invadido el área antes de tiempo. En pleno esperpento, Munuera Montero primero mandó repetirlo y, poco después, concedió el balón a los ecuatorianos, validando la parada del meta de la Tri.

Pese al refuerzo anímico, Ecuador perdió el control del juego, sufrió con los cambios por lesión de Piero Hincapié y Yeboah y se encontró con el partido empatado cuando creía tenerlo ganado; a la salida de un córner, que remató de cabeza Al Aynoui.



Ficha técnica:

1 - Marruecos: Yassine Bono; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui (Anass Salah-Eddin, m.82); Neil Al Aynaoui, Azzedine Ounahi (Bilal El Khannouss, m.72), Mohamed Hrimat (Samir Elmoruabet, m.82), Brahim Díaz (yassine Gessime, m.89); Ez Abde (Chemsdine Talbi m.82), Ismail Saibari (Soufiane Rahimi, m.72).

Seleccionador: Mohamed Ouahbi.

1 - Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, William Pacho, Joel Ordóñez, Piero Hincapié (Pervis Estupiñán, m.71); John Yeboah (Kendry Páez, m.77), Pedro Vite (Jordy Alcívar,m.90), Moisés Caicedo, Alan Minda (Angelo Preciado, m.70); Gonzalo Plata (Yeremy Arévalo, m.90), Enner Valencia (Kevin Rodríguez, m.77).

Seleccionador: Sebastián Beccacece

Goles: 0-1: m.47: John Yeboah, 1-1: m.88: Al Aynoui

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Árbitro: José Luis Munuera Montero (ESP). Amonestó al marroquí Diop.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el estadio Metropolitano de Madrid ante unos 61.622 espectadores.