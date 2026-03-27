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Gol Caracol  / Ecuador mereció un poco más, pero empató 1-1 contra Marruecos en partido de fogueo

Ecuador mereció un poco más, pero empató 1-1 contra Marruecos en partido de fogueo

La 'tri' supo hacerle un buen planteamiento a la escuadra africana este viernes en el estadio Metropolitano, en Madrid. Ahora, Ecuador se prepara para enfrentar a Países Bajos.

Por: EFE
Actualizado: 27 de mar, 2026
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Acción de juego entre Ecuador y Marruecos en duelo de preparación.
Acción de juego entre Ecuador y Marruecos en duelo de preparación.
AFP

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