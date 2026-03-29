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Gol Caracol  / Más Deportes  / Andrea Antonelli ganó el GP de Japón; el líder más joven de la historia de la Fórmula 1

Andrea Antonelli ganó el GP de Japón; el líder más joven de la historia de la Fórmula 1

Este domingo, el italiano Andrea Antonelli se impuso en el circuito de Suzuka y ahora manda en la clasificación general de la Fórmula 1.

Por: EFE
Actualizado: 29 de mar, 2026
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Andrea Antonelli, piloto italiano.
Andrea Antonelli, piloto italiano.
Getty Images.

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