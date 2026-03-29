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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Portugal, rival de Colombia en el Mundial 2026, no pudo con México: 0-0 en el estadio Azteca

Portugal, rival de Colombia en el Mundial 2026, no pudo con México: 0-0 en el estadio Azteca

Sin varias de sus figuras, Portugal no pasó del empate con su similar de México en juego de fogueo que se disputó en el máximo escenario del país norteamericano.

Por: EFE
Actualizado: 29 de mar, 2026
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México vs. Portugal.
México vs. Portugal.
Getty Images.

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