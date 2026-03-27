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Gol Caracol  / Uruguay, en los últimos minutos, empató contra Inglaterra: 1-1 en Wembley

Uruguay, en los últimos minutos, empató contra Inglaterra: 1-1 en Wembley

Federico Valverde fue el autor del gol de la igualdad para Uruguay este viernes frente a Inglaterra, en duelo preparatorio de cara al Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 27 de mar, 2026
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La Selección Uruguay enfrentó a Inglaterra en amistoso internacional.
La Selección Uruguay enfrentó a Inglaterra en amistoso internacional.
AFP

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