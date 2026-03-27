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Gol Caracol  / España, con paso firme rumbo al Mundial 2026: goleó 3-0 a Serbia en duelo preparatorio

España, con paso firme rumbo al Mundial 2026: goleó 3-0 a Serbia en duelo preparatorio

Mikel Oyarzabal, en dos ocasiones, y Víctor Muñoz marcaron los goles de España, este viernes. En la 'roja' debutó el defensor con raíces colombianas, Cristhian Mosquera.

Por: EFE
Actualizado: 27 de mar, 2026
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Jugadores de la Selección España y un festejo de gol contra Serbia en duelo de preparación.
Jugadores de la Selección España y un festejo de gol contra Serbia en duelo de preparación.
AFP

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