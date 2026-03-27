Este viernes 27 de marzo, Águilas Doradas y Alianza FC fueron los equipos encargados de darle apertura a la jornada número 14 de la Liga BetPlay I-2026.

Al final, la balanza en el estadio Cincuentenario se inclinó a favor de los 'dorados', que ganaron 1-0 gracias al gol desde el punto blanco del penalti por parte de Jorge Rivaldo, al minuto 70.

Dicho resultado, les permitió a Águilas seguir con opciones de clasificar a los cuadrangulares finales, ya que llegaron a 19 puntos y tienen un partido menos. Por el lado del elenco 'vallenato' se quedó en once unidades y en la casilla 17 de la general.



Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Águilas Doradas 1-0 Alianza FC