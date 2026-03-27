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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Águilas Doradas 1-0 Alianza

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Águilas Doradas 1-0 Alianza

Los 'dorados' ganaron 1-0 gracias al gol desde el punto blanco del penalti por parte de Jorge Rivaldo, al minuto 70. Conozca cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de mar, 2026
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Águilas Doradas y Alianza FC se enfrentaron en la fecha 14 de la Liga BetPlay I-2026.
Águilas Doradas y Alianza FC se enfrentaron en la fecha 14 de la Liga BetPlay I-2026.
Colprensa

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