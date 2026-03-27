Este viernes 27 de marzo, Águilas Doradas y Alianza FC fueron los equipos encargados de darle apertura a la jornada número 14 de la Liga BetPlay I-2026.
Al final, la balanza en el estadio Cincuentenario se inclinó a favor de los 'dorados', que ganaron 1-0 gracias al gol desde el punto blanco del penalti por parte de Jorge Rivaldo, al minuto 70.
Dicho resultado, les permitió a Águilas seguir con opciones de clasificar a los cuadrangulares finales, ya que llegaron a 19 puntos y tienen un partido menos. Por el lado del elenco 'vallenato' se quedó en once unidades y en la casilla 17 de la general.
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Águilas Doradas 1-0 Alianza FC
- Atlético Nacional — 27 puntos (PJ: 12 | DG: +17)
- Deportivo Pasto — 27 puntos (PJ: 13 | DG: +5)
- Once Caldas — 23 puntos (PJ: 13 | DG: +7)
- Junior de Barranquilla — 22 puntos (PJ: 13 | DG: +1)
- América de Cali — 21 puntos (PJ: 12 | DG: +8)
- Internacional de Bogotá — 21 puntos (PJ: 13 | DG: -1)
- Millonarios — 20 puntos (PJ: 13 | DG: +9)
- Deportes Tolima — 20 puntos (PJ: 12 | DG: +6)
- Atlético Bucaramanga — 19 puntos (PJ: 12 | DG: +8)
- Águilas Doradas — 19 puntos (PJ: 13 | DG: 1)
- Deportivo Cali — 16 puntos (PJ: 13 | DG: +2)
- Llaneros — 16 puntos (PJ: 13 | DG: +1)
- Santa Fe — 15 puntos (PJ: 12 | DG: -1)
- Fortaleza — 14 puntos (PJ: 13 | DG: -6)
- Medellín — 13 puntos (PJ: 12 | DG: -1)
- Jaguares de Córdoba — 11 puntos (PJ: 13 | DG: -12)
- Alianza FC — 11 pts (PJ: 13 | DG: -13)
- Cúcuta Deportivo — 8 puntos (PJ: 13 | DG: -9)
- Boyacá Chicó — 8 puntos (PJ: 12 | DG: -10)
- Deportivo Pereira — 6 puntos (PJ: 12 | DG: -12