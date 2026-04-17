Ecuador vs. Perú, EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido de Liga de Naciones Femenina

Las selecciones de Ecuador y Perú disputarán este sábado, en Quito, un partido clave en su aspiración de acercarse a la clasificación para el Mundial femenino de Brasil 2027, ya que Perú ocupa el sexto puesto y Ecuador el séptimo en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

Ambos equipos han jugado cinco partidos. Perú llega tras empatar 1-1 contra Paraguay en Lima, mientras que Ecuador descansó en la sexta fecha, luego de caer 2-0 como visitante frente a Paraguay el pasado 14 de abril.



¿Cómo llega Perú al duelo?

El combinado peruano, dirigido por el argentino Antonio Spinelli, registra dos triunfos, un empate y dos derrotas en el torneo.

Sus victorias fueron por 3-1 sobre Chile y 2-1 sobre Uruguay, mientras que el empate más reciente fue 1-1 frente a Paraguay. Además, sufrió dos goleadas: 4-1 contra la Selección Colombia en el debut y 6-0 frente a Venezuela, resultados que lo mantienen fuera de la zona de clasificación mundialista.



Así llega la 'tri'

Por su parte, Ecuador, bajo la dirección de Eduardo Moscoso, debutó con una goleada 0-4 sobre Bolivia como visitante, luego empató 0-0 en casa ante Venezuela y repitió el mismo marcador en su visita a Uruguay. También perdió 1-2 contra Colombia en Quito.

El triunfo aparece como la única opción para ambos equipos si quieren mantenerse en la lucha por uno de los dos cupos directos al Mundial o uno de los dos lugares de repesca que otorga el torneo. Actualmente, Argentina y Colombia lideran la tabla con 13 puntos seguidas por Venezuela con 8 y Chile con 7.



En el caso de Ecuador, sus cinco goles han sido anotados por Karen Flores, Milagro Barahona, Stefany Cedeño, Mayerli Rodríguez y Nayely Bolaños.

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Perú tiene como principales goleadoras a Alesia García y Luz Campoverde, con dos tantos cada una. También han marcado Raquel Bilcape, Sandra Arévalo y Pierina Núñez.

El encuentro se disputará en el estadio Olímpico Atahualpa, en Quito, desde las 16:00 hora local (21:00 GMT), con arbitraje de la ecuatoriana Marcelly Zambrano.



Ecuador vs. Perú: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido por Liga de Naciones femenina

Día: sábado 18 de abril del 2026.

Hora: 8:00 de la noche (hora de Colombia).

TV: Gol Caracol HD2 y Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com

