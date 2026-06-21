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Gol Caracol  / El aquero Beiranvand se lució; salvada sobre la línea en el partido Irán vs. Bélgica, en el Mundial

El aquero Beiranvand se lució; salvada sobre la línea en el partido Irán vs. Bélgica, en el Mundial

El guardameta iraní protagonizó la mejor atajada del compromiso, al salvar la pelota casi en la línea y ahogar así el grito de gol de los aficionados belgas; vea la jugada acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de jun, 2026
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Atajada de Alireza Beiranvand en Bélgica vs Irán
Atajada de Alireza Beiranvand en Bélgica vs Irán
AFP

El partido entre Bélgica e Irán continúa teniendo muchas emociones pese a continuar los pórticos en cero. Ahora, fue el turno del guardameta Alireza Beiranvand quien se lució bajo los tres palos.

Sobre el minuto 58', Kevin de Bruyne asistió a su compañero Maxim De Cuyper para abrir el marcador, pero se encontró con la increíble atajada del arquero iraní, y que posteriormente fue felicitado por todos sus compañeros a protagonizar la mejor jugada del compromiso.

Vea acá la jugada:

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