El aquero Beiranvand se lució; salvada sobre la línea en el partido Irán vs. Bélgica, en el Mundial

El partido entre Bélgica e Irán continúa teniendo muchas emociones pese a continuar los pórticos en cero. Ahora, fue el turno del guardameta Alireza Beiranvand quien se lució bajo los tres palos.

Sobre el minuto 58', Kevin de Bruyne asistió a su compañero Maxim De Cuyper para abrir el marcador, pero se encontró con la increíble atajada del arquero iraní, y que posteriormente fue felicitado por todos sus compañeros a protagonizar la mejor jugada del compromiso.

Vea acá la jugada: