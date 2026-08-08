Nelson Deossa 'armó la de troya' en Betis vs. Bournemouth; balonazo y provocó expulsión de Antony

Este sábado, Real Betis y Bournemouth se enfrentaron en juego de fogueo, pero los ánimos se calentaron luego de una acción que tuvo como protagonista al colombiano Nelson Deossa.

A los 43 minutos, Deossa fue fuertemente marcado por Bafodé Diakité y luego de sancionarse la falta le tiro un fuerte balonazo. Los jugadores del club inglés fueron a reclamarle y el brasileño Antony salió en defensa del 'cafetero', pero provocando una 'tangana' que descontroló todo.

Luego de manotazos e improperios de todo tipo, Antony vio la tarjeta roja, mientras que Deossa solo fue amonestado por el balonazo que le propinó a Diakité. Por su parte, Alex Scott, en los rojinegros, también fue enviado a las duchas.