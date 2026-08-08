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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Andrés Mosquera Marmolejo, portador de malas noticias en Santa Fe vs. Boyacá Chicó

Andrés Mosquera Marmolejo, portador de malas noticias en Santa Fe vs. Boyacá Chicó

El arquero de Independiente Santa Fe, Andrés Mosquera Marmolejo, no pudo continuar en el partido de Liga BetPlay II-2026. ¡Prendió las alarmas antes de enfrentar a River Plate!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de ago, 2026
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Andrés Mosquera Marmolejo, arquero de Independiente Santa Fe.
Andrés Mosquera Marmolejo, arquero de Independiente Santa Fe.
Colprensa

Independiente Santa Fe sufrió una dura baja en medio del partido contra Boyacá Chicó, válido por la cuarta jornada de la Liga BetPlay II-2026. El portador de las novedades fue Andrés Mosquera Marmolejo.

El cronómetro marcaba el minuto 67 cuando el 'guardián' del arco del 'león' no pudo seguir en la contienda. Tras rechazar el balón en una jugada de aproximación de los 'ajedrezados', Mosquera Marmolejo sintió una molestia en su pierna derecha e inmediatamente mostró signos de dolor en su rostro.

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Luego fue atendido por los médicos de Santa Fe; sin embargo, luego de la revisión, lastimosamente tuvo que abondar el campo de juego del estadio El Campín. En su lugar ingresó Weimar Asprilla.

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“Un pinchazo en el muslo, muy cerca de la pelvis, es lo que saca al arquero del partido”, dijeron en la transmisión del compromiso.

Sin duda que malas noticias para el conjunto dirigido por Pablo Repetto, teniendo en cuenta que este miércoles 12 de agosto se enfrentarán contra River Plate, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Este importante compromiso por la 'otra mitad de la gloria' se llevará a cabo en El Campín, a partir de las 7:30 de la noche.

Ahora, sólo queda espera el parte médico oficial del rojo bogotano para conocer el alcance de la lesión de Mosquera Marmolejo.

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Así fue la lesión de Andrés Mosquera Marmolejo:

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