Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Santa Fe 2- 0 Boyacá Chicó

Independiente Santa Fe volvió a sentir lo que es celebrar en el fútbol profesional colombiano luego de sumar su primera victoria en la Liga BetPlay II-2026. Los 'cardenales' vencieron 2-0 a Boyacá Chicó por la fecha 4 y toman un nuevo respiro.
A los 54 minutos, Hugo Rodallega, el goleador, abrió la cuenta. Más tarde, al 76', Sebastián Palma, en una infortunada acción, terminó anotando en su propio arco y puso el 2-0 definitivo a favor de los dirigidos por Pablo Repetto.
Fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026
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Sábado 8 de agosto
Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó
16:20 — Fortaleza vs. Cúcuta
18:25 — Tolima vs. Inter de Bogotá
20:30 — Deportivo Pasto vs. Deportivo Cali
Domingo 9 de agosto
09/08/26 — 16:05 — Alianza Valledupar vs. Bucaramanga
09/08/26 — 18:10 — Jaguares vs. Once Caldas
09/08/26 — 20:15 — América vs. Atlético Nacional
Lunes 10 de agosto
10/08/26 — 16:00 — Águilas Doradas vs. Llaneros
10/08/26 — 18:00 — Independiente Medellín vs. Millonarios
10/08/26 — 20:05 — Junior Barranquilla vs. Deportivo Pereira
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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
|Pos.
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|DIF
|GLS
|PTS
|1
|América
|3
|3
|0
|0
|+10
|10:0
|9
|2
|Ind. Medellín
|3
|3
|0
|0
|+3
|7:4
|9
|3
|Llaneros
|3
|2
|1
|0
|+3
|5:2
|7
|4
|Águilas Doradas
|2
|2
|0
|0
|+2
|4:2
|6
|5
|Millonarios
|3
|2
|0
|1
|+2
|3:1
|6
|6
|Tolima
|3
|2
|0
|1
|+1
|6:5
|6
|7
|Bucaramanga
|3
|1
|2
|0
|+1
|3:2
|5
|8
|Once Caldas
|3
|1
|1
|1
|+3
|7:4
|4
|9
|Santa Fe
|3
|1
|1
|1
|+1
|5:4
|4
|10
|Atl. Nacional
|1
|1
|0
|0
|+3
|3:0
|3
|11
|Dep. Cali
|2
|1
|0
|1
|+1
|2:1
|3
|12
|Inter de Bogotá
|2
|1
|0
|1
|-1
|1:2
|3
|13
|Fortaleza
|3
|0
|2
|1
|-2
|2:4
|2
|14
|Alianza Valledupar
|2
|0
|1
|1
|-1
|2:3
|1
|15
|Deportivo Pereira
|2
|0
|1
|1
|-1
|0:1
|1
|16
|Cúcuta
|2
|0
|1
|1
|-4
|2:6
|1
|17
|Junior Barranquilla
|2
|0
|0
|2
|-2
|1:3
|0
|18
|Dep. Pasto
|3
|0
|0
|3
|-4
|3:7
|0
|19
|Jaguares
|3
|0
|0
|3
|-6
|0:6
|0
|20
|Boyacá Chicó
|2
|0
|0
|2
|-9
|0:9
|0