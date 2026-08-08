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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Santa Fe 2- 0 Boyacá Chicó

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Santa Fe 2- 0 Boyacá Chicó

Este sábado, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Independiente Santa Fe superó a Boyacá Chicó y consiguió su primer triunfo en el segundo semestre del FPC.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de ago, 2026
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Santa Fe vs. Boyacá Chicó.
Santa Fe vs. Boyacá Chicó.
COLPRENSA.

Independiente Santa Fe volvió a sentir lo que es celebrar en el fútbol profesional colombiano luego de sumar su primera victoria en la Liga BetPlay II-2026. Los 'cardenales' vencieron 2-0 a Boyacá Chicó por la fecha 4 y toman un nuevo respiro.

A los 54 minutos, Hugo Rodallega, el goleador, abrió la cuenta. Más tarde, al 76', Sebastián Palma, en una infortunada acción, terminó anotando en su propio arco y puso el 2-0 definitivo a favor de los dirigidos por Pablo Repetto.

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Fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026

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Sábado 8 de agosto
Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó
16:20 — Fortaleza vs. Cúcuta
18:25 — Tolima vs. Inter de Bogotá
20:30 — Deportivo Pasto vs. Deportivo Cali

Domingo 9 de agosto
09/08/26 — 16:05 — Alianza Valledupar vs. Bucaramanga
09/08/26 — 18:10 — Jaguares vs. Once Caldas
09/08/26 — 20:15 — América vs. Atlético Nacional

Lunes 10 de agosto
10/08/26 — 16:00 — Águilas Doradas vs. Llaneros
10/08/26 — 18:00 — Independiente Medellín vs. Millonarios
10/08/26 — 20:05 — Junior Barranquilla vs. Deportivo Pereira

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

Pos.EquipoPWDLDIFGLSPTS
1América3300+1010:09
2Ind. Medellín3300+37:49
3Llaneros3210+35:27
4Águilas Doradas2200+24:26
5Millonarios3201+23:16
6Tolima3201+16:56
7Bucaramanga3120+13:25
8Once Caldas3111+37:44
9Santa Fe3111+15:44
10Atl. Nacional1100+33:03
11Dep. Cali2101+12:13
12Inter de Bogotá2101-11:23
13Fortaleza3021-22:42
14Alianza Valledupar2011-12:31
15Deportivo Pereira2011-10:11
16Cúcuta2011-42:61
17Junior Barranquilla2002-21:30
18Dep. Pasto3003-43:70
19Jaguares3003-60:60
20Boyacá Chicó2002-90:90
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