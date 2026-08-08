Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Santa Fe 2- 0 Boyacá Chicó

Independiente Santa Fe volvió a sentir lo que es celebrar en el fútbol profesional colombiano luego de sumar su primera victoria en la Liga BetPlay II-2026. Los 'cardenales' vencieron 2-0 a Boyacá Chicó por la fecha 4 y toman un nuevo respiro.

A los 54 minutos, Hugo Rodallega, el goleador, abrió la cuenta. Más tarde, al 76', Sebastián Palma, en una infortunada acción, terminó anotando en su propio arco y puso el 2-0 definitivo a favor de los dirigidos por Pablo Repetto.

Fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026

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Sábado 8 de agosto

Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó

16:20 — Fortaleza vs. Cúcuta

18:25 — Tolima vs. Inter de Bogotá

20:30 — Deportivo Pasto vs. Deportivo Cali



Domingo 9 de agosto

09/08/26 — 16:05 — Alianza Valledupar vs. Bucaramanga

09/08/26 — 18:10 — Jaguares vs. Once Caldas

09/08/26 — 20:15 — América vs. Atlético Nacional

Lunes 10 de agosto

10/08/26 — 16:00 — Águilas Doradas vs. Llaneros

10/08/26 — 18:00 — Independiente Medellín vs. Millonarios

10/08/26 — 20:05 — Junior Barranquilla vs. Deportivo Pereira

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026