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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol del 'Cucho' Hernández en Real Betis vs. Bournemouth, en juego de fogueo

Vea el gol del 'Cucho' Hernández en Real Betis vs. Bournemouth, en juego de fogueo

El delantero colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández abrió la cuenta para Real Betis en partido de preparación contra el Bournemouth de Inglaterra. ¡Vea el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de ago, 2026
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'Cucho' Hernández, colombiano del Real Betis.
'Cucho' Hernández, colombiano del Real Betis.
Getty Images.

En juego de preparación, el delantero colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández anotó para el Real Betis contra el Bournemouth.

A los 57 minutos, Isco remató de media distancia, la pelota pegó en el poste y Hernández cazó el rebote con un potente bombazo.

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Vea el gol del 'Cucho' Hernández:

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