Vea el gol del 'Cucho' Hernández en Real Betis vs. Bournemouth, en juego de fogueo

En juego de preparación, el delantero colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández anotó para el Real Betis contra el Bournemouth.
A los 57 minutos, Isco remató de media distancia, la pelota pegó en el poste y Hernández cazó el rebote con un potente bombazo.
Vea el gol del 'Cucho' Hernández:
¡CUCHO HERNÁNDEEEEEZ! 😮💨⚽✅— Claro Sports (@ClaroSports) August 8, 2026
El '9' del Betis aprovecha el rebote proveniente de Isco Alarcón para poner paridad en el marcador#AquiPasa pic.twitter.com/2b4exfbIpk
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