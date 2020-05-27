Síguenos en:
Gol Caracol  / Hoffenheim

Hoffenheim

  • Bayern Múnich vs. Hoffenheim
    Bayern Múnich vs. Hoffenheim
    Foto: AFP
    EN VIVO
    Colombianos en el exterior

    Así fue el triunfo 5-1 del Bayern Múnich frente al Hoffenheim en la Bundesliga; Luis Díaz fue figura

    El 'gigante de Baviera' aplastó 5-1 al Hoffenheim por la fecha 21 de la liga alemana. Luis Díaz completó un gran partido gracias a sus tres goles. ¡Vea lo que ocurrió!

  • Tiago Poller, jugador colombiano en Alemania
    Tiago Poller, jugador colombiano en Alemania
    Tomado de 'Mística Deportiva'
    Colombianos en el exterior

    Tiago Poller, el jovencito que nació en Colombia y se destaca en la Selección de Alemania Sub-15

    Desde hace un tiempo se viene hablando de este volante que juega en el Hoffenheim, en donde sobresale por su calidad.

  • Eintracht Frankfurt vs Hoffenheim - Bundesliga
    Eintracht Frankfurt vs Hoffenheim - Bundesliga
    Getty Images
    Colombianos en el exterior

    Rafael Santos Borré, 67 minutos en el empate 2-2 de Eintracht Frankfurt sobre Hoffenheim

    El delantero barranquillero complicó a la defensa rival y fue pieza clave en la remontada de su equipo, este sábado, en la Bundesliga.

  • Santos-Borré.jpg
    Santos Borré, jugador de Eintracht Frankfurt
    - Foto: AFP
    Gol Caracol

    Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt, EN VIVO Bundesliga: alineaciones y estadísticas

    Siga en directo las mejores incidencias del partido entre Hoffenheim y Eintracht Frankfurt, en juego válido por la fecha 14 de la Bundesliga.

  • Lewandowski- Bayern Múnich
    Robert Lewandowski celebrando su gol con Bayern Múnich junto a sus compañeros.
    Adam Pretty/Getty Images.
    Gol Caracol

    Otro día en la oficina para el Bayern Múnich: goleada 4-0 al Hoffenheim, en la Bundesliga

    Los 'bávaros' han marcado 20 goles en sus últimos cinco partidos de liga alemana y siguen demostrando su poderío.

  • 339852_Andrej Kramaric en el Borussia Dortmund vs. Hoffenheim
    Andrej Kramaric en el Borussia Dortmund vs. Hoffenheim. GETTY IMAGES

    Andrej Kramaric se impuso en la tierra de Erling Haaland: Dortmund 0-4 Hoffenheim

    En el último partido de la prensente temporada en la Bundesliga alemana, el Hoffenheim sorprendió a propios y extraños al imponerse 4-0 en su visita al Borussia Dortmund.

  • 337652_jhocor.jpg
    Gol Caracol

    Vea la derrota de Jhon Córdoba con Colonia frente al Hoffenheim, en la Bundesliga

    El delantero colombiano, que viene de anotar en la fecha pasada, está a un gol de superar el récord de Adolfo Valencia, como el máximo artillero de nuestro país en la Bundesliga.

  • 333267_hoffe.jpg
    Gol Caracol

    El dueño del Hoffenheim, de ser repudiado en la Bundesliga a poder tener la cura del coronavirus

    Vilipendiado en las tribunas de los estadios del fútbol en Alemania hace tres semanas y hoy intentando impulsar una vacuna contra el coronavirus: el millonario alemán Dietmar Hopp, ¿es un héroe o un villano?

  • 322353_bayern_lamentandose_051019_afp_e_.jpg
    Jugadores del Bayern Múnioch tras la derrota frente a Hoffeneheim. Foto: AFP
    Gol Caracol

    ¡Sorpresa en la Bundesliga! Bayern Múnich cayó como local 1-2 frente al Hoffenheim

    Bayern Múnich con doblete de Sargis Adamyan del Hoffenheim (54', 79') para el visitante, cayó en el Allianz Arena por primera vez esta temporada. Para el local descontó Robert Lewandowski al 73'.

  • 295361_jamesrodriguez_231018twbayerne.jpg
    James Rodríguez, jugador colombiano del Bayern Múnich. ARCHIVO
    Colombianos en el exterior

    James Rodríguez, en un cuartico de hora hizo lo suyo: Hoffenheim 1- Bayern Múnich 3

    El colombiano James Rodríguez entró en el minuto 76 del juego de la Bundesliga para reemplazar a Thiago, en la victoria de Bayern Múnich sobre el Hoffenheim.

