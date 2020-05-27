Gol Caracol Hoffenheim
Hoffenheim
Así fue el triunfo 5-1 del Bayern Múnich frente al Hoffenheim en la Bundesliga; Luis Díaz fue figura
El 'gigante de Baviera' aplastó 5-1 al Hoffenheim por la fecha 21 de la liga alemana. Luis Díaz completó un gran partido gracias a sus tres goles. ¡Vea lo que ocurrió!
Tiago Poller, el jovencito que nació en Colombia y se destaca en la Selección de Alemania Sub-15
Desde hace un tiempo se viene hablando de este volante que juega en el Hoffenheim, en donde sobresale por su calidad.
Rafael Santos Borré, 67 minutos en el empate 2-2 de Eintracht Frankfurt sobre Hoffenheim
El delantero barranquillero complicó a la defensa rival y fue pieza clave en la remontada de su equipo, este sábado, en la Bundesliga.
Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt, EN VIVO Bundesliga: alineaciones y estadísticas
Siga en directo las mejores incidencias del partido entre Hoffenheim y Eintracht Frankfurt, en juego válido por la fecha 14 de la Bundesliga.
Otro día en la oficina para el Bayern Múnich: goleada 4-0 al Hoffenheim, en la Bundesliga
Los 'bávaros' han marcado 20 goles en sus últimos cinco partidos de liga alemana y siguen demostrando su poderío.
Andrej Kramaric se impuso en la tierra de Erling Haaland: Dortmund 0-4 Hoffenheim
En el último partido de la prensente temporada en la Bundesliga alemana, el Hoffenheim sorprendió a propios y extraños al imponerse 4-0 en su visita al Borussia Dortmund.
Vea la derrota de Jhon Córdoba con Colonia frente al Hoffenheim, en la Bundesliga
El delantero colombiano, que viene de anotar en la fecha pasada, está a un gol de superar el récord de Adolfo Valencia, como el máximo artillero de nuestro país en la Bundesliga.
El dueño del Hoffenheim, de ser repudiado en la Bundesliga a poder tener la cura del coronavirus
Vilipendiado en las tribunas de los estadios del fútbol en Alemania hace tres semanas y hoy intentando impulsar una vacuna contra el coronavirus: el millonario alemán Dietmar Hopp, ¿es un héroe o un villano?
¡Sorpresa en la Bundesliga! Bayern Múnich cayó como local 1-2 frente al Hoffenheim
Bayern Múnich con doblete de Sargis Adamyan del Hoffenheim (54', 79') para el visitante, cayó en el Allianz Arena por primera vez esta temporada. Para el local descontó Robert Lewandowski al 73'.
James Rodríguez, en un cuartico de hora hizo lo suyo: Hoffenheim 1- Bayern Múnich 3
El colombiano James Rodríguez entró en el minuto 76 del juego de la Bundesliga para reemplazar a Thiago, en la victoria de Bayern Múnich sobre el Hoffenheim.