Parte médico oficial de David Alonso, tras accidente en Moto2; no es alentador y preocupa

El estado de salud de David Alonso genera preocupación tras el fuerte accidente que sufrió durante el Gran Premio de Indonesia de Moto2, disputado en el circuito de Mandalika. El equipo CFMOTO Power Electronics Aspar confirmó que el piloto colombiano fue trasladado a un hospital por una contusión pulmonar, aunque se descartaron otras lesiones.

El incidente ocurrió en la primera curva de la carrera, cuando Alonso y su compañero de equipo, el español Dani Holgado, se vieron involucrados en una caída múltiple que obligó a Dirección de Carrera a mostrar bandera roja y detener la prueba.

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Alonso afrontaba la cita en Indonesia con buenas expectativas, después de clasificarse en la tercera posición, mientras que Holgado partía desde el cuarto lugar. Sin embargo, un toque entre ambos pilotos provocó que terminaran en el suelo junto con otros competidores, en uno de los momentos más complicados de la jornada.

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La magnitud del accidente obligó a suspender la carrera para atender a los pilotos y limpiar la pista. Posteriormente, la organización determinó que la prueba debía disputarse nuevamente, esta vez reducida a 14 vueltas.



David Alonso no pudo participar en la reanudación debido a las consecuencias del impacto. El colombiano tuvo que ser trasladado al hospital para recibir atención médica, donde se confirmó la contusión pulmonar y se descartaron otras lesiones. Aunque no se reportaron daños adicionales, este diagnóstico mantiene la atención sobre su evolución tras el fuerte golpe.

David Alonso, piloto colombiano, en el GP de Indonesia de Moto2 AFP

Su compañero Dani Holgado sí pudo regresar a la pista, después de que los mecánicos del equipo repararan su moto. Pese a las molestias derivadas de la caída, el español logró completar una destacada actuación y terminó en la tercera posición, resistiendo el ataque final del australiano, Senna Agius.

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La jornada dejó así sensaciones encontradas para el CFMOTO Power Electronics Aspar: mientras Holgado consiguió subir al podio, Alonso tuvo que abandonar la competencia y permanecer bajo atención médica.

En el plano deportivo, el español Izan Guevara se llevó la victoria, su tercera consecutiva, después de aprovechar un problema mecánico de Alex Escrig en las vueltas finales. Manuel González terminó segundo y conservó el liderato del campeonato, aunque ahora cuenta con apenas 5,5 puntos de ventaja sobre Guevara.