El reconocido e inseparable hincha de la Selección RD Congo, que verá en vivo juego con Colombia

La Selección RD Congo será el próximo rival de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Los populares 'leopardos' sorprendieron con su planteamiento y estrategia en su partido contra la favorita Portugal, y ahora, confían en hacer lo mismo frente a la 'tricolor' en el estadio Akron. En dicho escenario deportivo de la ciudad de Guadalajara, los dirigidos por Sébastien Desabre contarán con el aliento y apoyo de su reconocido e inseparable hincha.

Dicho fanático del combinado de África central se hizo famoso a nivel mundial en el 2025, debido a que permaneció completamente inmóvil en una tribuna, en medio de un partido de RD Congo durante la disputa de la Copa Africana de Naciones.

RD Congo celebrando su gol contra Portugal. AFP.

¿Quién es el inseparable hincha de la Selección RD Congo?

Se trata de Michel Nkuka Mboladinga, mejor conocido como 'Lumumba Vea', y es desde el 2013 un fiel seguidor de 'les léopards'. Su presencia es segura en cada compromiso del RD Congo, y por supuesto en el duelo contra Colombia en el estadio Akron, estará alentando a su combinado con su imponente vestimenta.

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A diferencia de los famosos hinchas de las distintas selecciones que están en la Copa del Mundo 2026, y que no paran de saltar y alentar en las tribunas a sus escuadras, el caso de Michel Nkuka es completamente distinto; opuesto.

Y es que la rutina de Mboladinga consiste en subir a un pedestal al comienzo de cada encuentro de RD Congo y mantener una postura muy rígida; emulando la famosa estatua de Patrice Lumumba, quien fue un líder anticolonista africano y primer primer ministro del Congo, tras independizarse de Bélgica en 1960.

Lumumba Vea, hincha de la Selección RD Congo. Foto: Getty Imágenes

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La vestimenta de 'Lumumba Vea' es muy típica de su nación, resaltando siempre los colores patrios y las gafas oscuras no pueden faltar. En varias oportunidades, Michel Nkuka Mboladinga ha dicho que su mensaje es transmitir dignidad, resistencia y fuerza a los jugadores, además de visibilizar la realidad política y social de su país ante el mundo.

🇨🇩🇲🇽 Señoras y señores... LUMUMBA ESTÁ EN MÉXICO Y DIRÁ PRESENTE MAÑANA EN RD CONGO - COLOMBIA!pic.twitter.com/FtiN0C4lkC — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) June 22, 2026

¿A qué hora es Colombia vs. RD Congo?

El partido de la segunda jornada del grupo K de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, tiene un horario para Colombia de las 9:00 de la noche. Lo podrá ver EN VIVO en TV por Gol Caracol, Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos