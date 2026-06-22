Colombia vs. RD Congo: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido del Mundial 2026

República Democrática del Congo espera maniatar este martes a la Selección Colombia en el Estadio Akron, de la ciudad mexicana de Guadalajara, como lo hizo el 17 de junio en su debut mundialista frente a Portugal en la segunda jornada del Grupo K. El partido EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Se trata de un encuentro de dos selecciones que comenzaron con buen pie en el Mundial: Colombia derrotó a Uzbekistán por 1-3 y los 'leopardos' sacaron un empate 1-1 a Portugal y su apagada figura, Cristiano Ronaldo.

Horas antes de la cita entre Colombia y RDC en Guadalajara, en la ciudad estadounidense de Houston, las selecciones de Portugal y Uzbekistán habrán comenzado la actividad de Grupo K en la segunda jornada.

RD Congo celebrando su gol contra Portugal. AFP.

De superar el muro de RDC, los tres nuevos puntos pondrán a los pupilos del entrenador argentino Néstor Lorenzo en la fase de dieciseisavos de final.



Pero la espera de 52 años para volver a jugar un Mundial, como una selección del país lo hizo en el de Alemania 1974 bajo el nombre de Zaire, no es algo que se limite a una participación.

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El seleccionador Sébastien Desabre y sus pupilos quieren más y ahora sueñan con la clasificación. Y el plan pasa por mantener ante Colombia el orden defensivo.

En el equipo 'tricolor' de Colombia la única preocupación de Lorenzo en las últimas horas de cara a su segundo partido mundialista en territorio mexicano tuvo que ver con el estado del goleador del Bayern de Múnich Luis Díaz. El guajiro constató con los días su molestia muscular no revestía mayor duda.

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A pesar de las buenas sensaciones dejadas por los Cafeteros, Lorenzo ha estado pendiente del estado del creativo James Rodríguez, de discreto desempeño en el debut, aunque muy satisfecho por la irrupción de dos alternativas de ataque: Juan Camilo 'el Cucho' Hernández y Jáminton Campaz.

No obstante, nada parece indicar que proyecte cambios de entrada en la sociedad de ataque formada por 'Lucho' Díaz y Luis Javier Suárez.

Los 'leopardos' congoleses sorprendieron en el debut por el orden y el sacrificio defensivo, y la puntería de Yoane Wissa, quien al marcar a Portugal se convirtió en el primer jugador que anota para su país en un Mundial.

El seleccionador Sébastien Desabre tendrá que gestionar el desgaste físico acumulado en Houston ante Portugal.

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La estructura defensiva con cinco jugadores debe mantenerse para neutralizar la dinámica colombiana.

No existe ningún antecedente de partidos en la historia futbolística común.

La Selección Colombia debutó con victoria en el Mundial 2026. Foto tomada de la cuenta en X de @FCFSeleccionCol

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Alineaciones probables.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Gustavo Puerta, Johan Mojica, Davinson Sánchez; Jhon Arias, Jefferson Lerma, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Suárez.

Seleccionador: Néstor Lorenzo.

República Democrática del Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi; Arthur Masuaku, Samuel Moutoussamy, Ngalayel Mukau, Edo Kayembe; Cedrid Bakambu y Yoane Wissa.

Seleccionador: Sébastien Desabre.

Colombia vs. RD Congo: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido del Mundial 2026

Día: martes 23 de junio del 2026.

martes 23 de junio del 2026. Jornada: segunda fecha del grupo K.

segunda fecha del grupo K. Hora: 9:00 de la noche (Colombia).

9:00 de la noche (Colombia). Árbitro: Maurizio Mariani, de Italia.

Maurizio Mariani, de Italia. Estadio: Akron, en la ciudad mexicana de Guadalajara.

Akron, en la ciudad mexicana de Guadalajara. TV: Gol Caracol, Ditu.

Gol Caracol, Ditu. ONLINE: www.golcaracol.com